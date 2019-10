Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Türk inşaat sektörünün dünyanın her yerinde imzası var Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Türk inşaat sektörünün dünyanın her yerinde imzası var Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var" dedi.

