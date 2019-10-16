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Bodrum’daki yıkımlarla ilgili şaşırtan gelişme: Mahkeme yıkımı durdurdu

Bodrum’daki yıkımlarla ilgili şaşırtan gelişme: Mahkeme yıkımı durdurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanın Murat Kurum kaçak yapılarla mücadele ederken, Bodrum’daki en çok konuşulan inşaatlardan olan Varyap’ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Muğla 2’nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi IHA
Varyap’ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu.
Varyap’ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu.

İdare Mahkemesi, Bodrum’da yıkım işleminin yapıldığı VARYAP’ın projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum’da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı.

İHA
İdare Mahkemesi, Bodrum’da yıkım işleminin yapıldığı VARYAP’ın projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yıkım durduruldu

Yalıkavak Mahallesi’ndeki 4 katlı binaları ile en çok tepki çeken projelerden biri olan VARYAP projesi, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkım işlemlerini durdurdu. Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken, yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü.

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Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaatı devam eden Varyap yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu.

İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum’da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor.

Yıkım kararı bulunan projenin mahkeme süreci devam ettiğini için Muğla 2’nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi hukuk müşavirleri yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmek için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Diğer projelerde yıkımlar devam ediyor

11’i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımında en çok ismi geçen firmalardan biri olan “The bo viera” yıkımının devam ettiği görüldü.

330 villa ve bir otelden oluşan “The bo viera” projesinin dev asansörü imara aykırı, kaçak yapı olarak ilk yıkılan yer olmuştu.

Yalıkavak’ta bulunan kızıl burundaki Nef inşaata ait projenin iskelesi ise iş makinelerince yıkılıyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi. Bakan Kurum'un yıkım esnasında yaptığı telefon görüşmesi kameralara böyle yansıdı.


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