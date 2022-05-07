Ekonomi Çevreci VakıfBank notunu Bye çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevreci VakıfBank notunu B’ye çıkardı

VakıfBank’ın, Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığı raporlamanın sonuçları açıklandı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevreci VakıfBank notunu B’ye çıkardı
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VakıfBank’ın, Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığı raporlamanın sonuçları açıklandı. Bu yıl itibarıyla İklim Değişikliği Programı’nın yanı sıra Su Programı için de raporlama yapan VakıfBank, iklim değişikliği programında B notunu elde ederek “management” seviyesinde yer aldı.

Abdi Serdar Üstünsalih
Abdi Serdar Üstünsalih

TÜRK BANKALARI ARASINDA LİDER

  • VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “VakıfBank olarak tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini göz önünde bulundurarak ve bunları yöneterek yürütmeyi uzun yıllardır ilke edinmiş bir kurumuz. İklim değişikliği ile mücadele stratejimizi, risklerimizi ve performansımızı 2015 yılından itibaren CDP’ye raporluyoruz. İklim değişikliği programında B notu alarak Türkiye’den en yüksek notu alan katılımcı bankalardan biri olduk. Bu yıl itibariyle de ilk kez su programına da raporlama yapmaya başladık. Hedefimiz yine B notu alarak yüksek bir performans göstermek” dedi.

EMİSYONU HER YIL YÜZDE 2 AZALTIYOR

VakıfBank’ın uzun yıllardır sürdürülebilirlikle bağlantılı inisiyatiflerin bir parçası olduğuna işaret eden Üstünsalih, “2019’da Bilim Temelli Hedef Girişimi’ne katılarak karbon emisyonu azaltım taahhüdünü açıklayan ilk Türk kamu kuruluşu olduk. Toplam karbon ve sera gazı emisyonlarımızı her yıl yüzde 2 oranında azaltma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla da CDP’de raporlamamızı Su Programı’nı kapsayacak şekilde genişlettik” diye konuştu.

Şekerbank’tan ATM iş birliği

  • Şekerbank, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, İş Bankası ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde ülke çapındaki ATM ağını genişletiyor. Yapılan iş birliği kapsamında Şekerbank müşterileri, Türkiye genelindeki İş Bankası Bankamatiklerini 7/24 ücretsiz kullanabilecek. Şekerbank müşterileri, tüm Şekerbank kartları ile para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı işlemlerini, İş Bankası Bankamatiklerinden herhangi bir ücret ödemeden yapabilecek.

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