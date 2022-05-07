Çevreci VakıfBank notunu B’ye çıkardı

Hayat

Sessiz kalırsan yanlışın sesi istila eder!

Ülke gündemi yine bir sosyal medya operasyonu ile değişti. “Sessiz İstila” isimli yapım destek ve tepki topladı. Tam olarak film diyemesek de bu manzara sinemanın ve filmlerin etkisini yeniden gündeme getirdi. Hitler ve Sovyetler bunu yaptı, Hollywood da yapıyor. Peki, mülteci meselesinde doğruyu kim, nasıl anlatacak?