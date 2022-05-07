Şişecam’dan üç ayda 1,2 milyarlık yatırım

Şişecam’ın 2022 Ocak-Mart dönemindeki toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşirken, konsolide net satışları 17 milyar lira, toplam yatırım tutarı ise 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı. İlk çeyrekte 1,4 milyon ton cam üretimine imza attı. Firma bu dönemde 1,2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. İhracatı ise 240 milyon dolar oldu.
- Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Avrupa’daki ilk yatırımımız Macaristan tesisimizin temel atma törenini de bu yıl ilk çeyrekte gerçekleştirdik. 2023 de ilk fırının devreye girmesi ve takip eden yılda ikinci fırınının aktif hale gelmesi ve 2025 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanan bu yatırım ile Şişecam, yıllık 330 bin tonluk ek üretim kapasitesine sahip olacaktır” dedi.