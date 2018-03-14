EkonomiÇiftlik Bank yöneticisi yakalandı
İŞ DÜNYASI

Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi İstanbul’da yakalandı

Çiftlik Bank yöneticisi yakalandı

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın'ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi İstanbul’da yakalandı.
IHA
Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi İstanbul’da yakalandı.
Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi İstanbul’da yakalandı.
IHA
Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi İstanbul’da yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak’ın (35) İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Buradaki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİ DE TESLİM OLDU

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu.Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak’ın ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın’ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.

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