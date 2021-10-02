Ekonomi Altı bin kişinin kripto parasını çaldılar
DÜNYA EKONOMİSİ

Altı bin kişinin kripto parasını çaldılar

Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını bildirdi. Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Coinbasein en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığı ortaya çıktı
Foto/arşiv

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Coinbase'in saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği bildirim metnini paylaştı.

Söz konusu bildirimde, siber saldırının mart ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği, bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

Coinbase hesabına erişilmesi için üçüncü tarafların müşterilerin hesabıyla ilişkili e-posta adresi, şifre ve telefon numarasını bilmesi ve kişisel e-postalarına girmesi gerektiği belirtilen bildirimde, bu bilgilere nasıl erişildiğinin henüz belirlenemediğini, bu tür eylemlerde genellikle oltalama yönteminden yararlanıldığı ifade edildi.

Bildirimde, en az 6 bin Coinbase müşterisinin hesaplarından para çekildiği kaydedildi.

Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

İngiltere'de akaryakıttan sonra yeni kriz: 120 bin domuz itlaf edilebilir
DÜNYA
İngiltere'de akaryakıttan sonra yeni kriz: 120 bin domuz itlaf edilebilir

Akaryakıt krizinde ordu devrede: Askerler yakıt dağıtmaya başlayacak
DÜNYA
Akaryakıt krizinde ordu devrede: Askerler yakıt dağıtmaya başlayacak
Abone Ol Google News
Tüm dünyayıböyle dolaşacağım

Tüm dünyayı
böyle dolaşacağım

​Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Gören dönüp bir daha bakıyor: Hikayesi ise şaşırtıyor

​İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti.

'Bu telefon çalınmıştır' notunu görünce polisi aradı.

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

​Evininin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.