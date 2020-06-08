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Ekonomi Çöpü dönüştürüp dünyaya satıyor 60 ülkeye ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çöpü dönüştürüp dünyaya satıyor

Çöpü dönüştürüp dünyaya satıyor: 60 ülkeye ihracat

Sıfır atık konusunda dünyanın önemli firmaları arasında yer alan İskefe Holding derinin eskiden atık olarak nitelenen kısımlarından protein, kollajen ve yem üretip 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptı.

Haber Merkezi İHA
Dönüşütürülen atık dünyaya satılıyor.
Dönüşütürülen atık dünyaya satılıyor.

  • İskefe Holding bünyesindeki Halavet, derinin eskiden atık olarak nitelenen kısımlarından protein, jelatin üreterek 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptı.

Çok değerli bir protein olan jelatin, gıda sektöründe yaygın olarak şekerlemeler, tatlılar, süt ürünleri, et ürünleri, soslar ve çorbalar, içecekler, fırın ürünlerinde kullanılıyor.

İHA
Arşiv

TÜBİTAK destekli

  • Ayakkabı ve çanta için deri üreten şirket atık olarak görülen kısımlardan gıda endüstrisi için yenilebilir sığır jelatini, günlük kullanım için kollajen üreterek ihracat yapan şirketin Kazlıçeşme Ar-Ge ve Test Merkezi Türkiye’de tek deri araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

TÜBİTAK tarafından salgın ile ilgili proje konusunda destek alan merkez yıl sonuna dek maske üretim teknolojisini bitirmeyi hedefliyor.

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