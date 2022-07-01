Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması Net 5 bin 500 lira olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Net 5 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, ''Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Net 5 bin 500 lira olacak'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Net 5 bin 500 lira olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur. Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.

Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Net 5 bin 500 lira olacak.

Vedat Bilgin: Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışında bırakılması devam edecek. Ortalama kamu çalışanları 300-350 lira bir gelir elde edecek.

Burak Akkol: Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yıl sonunu beklemeden günceleme yapmak için toplantık. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Aralık ayında başlayan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Bu herkes için önemli bir kazanımdır. TİSK olarak birlikte mümkün dedik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz.

Ergün Atalay: Sayın Cumhurbaşkanım bundan 15 gün evvel yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik, siz de komisyonu topladınız. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir karar olur.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Asgari ücrette yapılacak ara zammın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması için gereken yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair karara göre Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi, “Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” şeklinde değiştirildi. Değişiklikle, yeni asgari ücret açıklandıktan sonra, belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Böylece asgari ücret zammı temmuz maaşlarına yansıtılabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Asgari ücrette 3 formül
EKONOMİ
Asgari ücrette 3 formül

Gözler asgari ücrette
EKONOMİ
Gözler asgari ücrette

Asgari ücrette işçi tarafının teklifi 6 bin 391 lira oldu
FOTOĞRAF 9
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Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
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Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı.
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İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi.
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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, toplantı sonrası açıklamada bulundu.
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\" \"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.\" diyen Irgat, şu ifadeleri kullandı:
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\"Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik\"
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Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.<br>
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Asgari ücrette işçi tarafının teklifi 6 bin 391 lira oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ara zam tekliflerinin 6 bin 391 lira olduğunu söyledi. Irgat, yarınki toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini ifade etti.
Anlaşmaya varıldı

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