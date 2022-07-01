Gözler asgari ücrette

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Saat 15.30’da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda yeni asgari ücret konusunda işçi ve işveren tarafı uzlaşma sağlayamadı. İşçi ve işveren temsilcileri bugün yeniden bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul etmeyeceklerini dile getirdiklerini, çalışanların insanca bir ücret beklediğini söyledi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLMASIN

Irgat, “Toplantıda açlık sınırı dediğimiz 6 bin 391 lirayı dile getirdik. Asgari ücretin bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki (bugün) toplantımızda bunları görüşeceğiz” dedi. Toplantıda işverenlerin de teşvik taleplerini dile getirdiğini ifade eden Irgat, “Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını istediler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik” diye konuştu. Bu arada yeni asgari ücret rakamının bugün netleştikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. İstanbul’da yapılması planlanan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katılacak.

5 BİN LİRAYI GEÇECEK

Öte yandan TÜİK’in mayıs ayı itibarıyla açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 73,50. Alınan bilgiye göre, asgari ücrete ocak ayı ve ara zamla birlikte enflasyonun üzerinde bir artışın yapılması hedefleniyor. Buna göre, 1.097 TL- 1.247 TL arasında bir artış ile yeni asgari ücretin 5 bin 350 veya 5 bin 500 TL’ye yükseleceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, asgari ücretin hafta sonuna kadar belirleneceğini belirterek, “Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız” demişti.

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Sadettin Ak



3.500 TL emekliye nefes aldıracak

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin 500 TL’ye çıkarılması emeklilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Bağ-Kur Emekliler Derneği Başkanı Sadettin Ak, “Bu zam emeklileri mutlu etti. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, emeklilerin de unutulmadığını bir kez daha görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Torba yasanın getirdiği yüzde 40’lık artış sayesinde emeklilerin biraz da olsa nefes alacağını söyleyen Ak, “2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkacak emekli maaşları emekli vatandaşlarımızı, üyelerimizi biraz da olsa rahatlatacak. Enflasyon nedeniyle emekli çarşıya pazara çıkamaz olmuştu ancak yapılan iyileştirmeler ile emekli yıl sonuna kadar derin bir oh çekti. Umarım ki 2023 yılının ilk çeyreğine kalmadan enflasyon ile ilgili sıkıntılar biter ve millet olarak rahatlarız” ifadelerini kullandı. Ak, bayram ikramiyelerinde de artış beklediklerini kaydetti.

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FOTOĞRAF 9 Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, toplantı sonrası açıklamada bulundu. \" \"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.\" diyen Irgat, şu ifadeleri kullandı: \"Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik\" Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.<br> Asgari ücrette işçi tarafının teklifi 6 bin 391 lira oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ara zam tekliflerinin 6 bin 391 lira olduğunu söyledi. Irgat, yarınki toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini ifade etti.

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