Çürük elmalar ayrılsın

Cebinde parası olanların birkaç yıl önce sektöre girip müteahhit olması, bu işe yıllarını verip belli bir birikimle yola devam edenleri zora soktu. Birkaç yıl önce işi öğrensin diye babasının oğluna para verip sektöre soktuğunu da Bağdat Caddesi’nde apartman görevlisinin müteahhit olmasına da şahit olduklarını belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) yönetim kurulu üyeleri, bu tür kişiler nedeniyle sektörün yara aldığını söyledi. İNDER tarafından yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen “2020 Vizyonu” başlıklı değerlendirme toplantısında konuşan müteahhitler, “Depremde yaşanan kayıplarda kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar, riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete neden olan müteahhitlerin vebali bulunuyor” ifadelerini kullandı.

SİCİLİNE İŞLENSİN

Riskli binaların yenilenmesi için tüm yasal uygulamaların devreye girdiğini belirten İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ancak bu konuda atılması gereken bazı adımlar olduğunu söyledi. Durbakayım, “Çürük elmaların aramızdan ayrılması için geçmişte yaptığı kötü işlerin de siciline işlemesi gerekiyor. Daha önce yaptığı binalara riskli raporu alanlar da var. Bunlar için de kayıt düşülmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümde bu tür müteahhitlerin de vebali bulunuyor. Kötü işler sicile işlerse vatandaş da kimin ne iş yaptığını görür. Kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar, riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete neden olan müteahhitlere insan hayatına bilerek kast edenlere verilen ceza ile aynı derecede ceza verilmesi gerekiyor” dedi. Durbakayım, mücadelelerinin rant ve kişisel çıkar peşinde koşanlarla olduğuna da dikkat çekti.

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Düşük faiz umut oldu

Durbakayım, sektörle ilgili yaşanan gelişmelere de değindi. Konut kredisinde faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar indirilerek inşaatçılara ışık tutulduğunu dile getiren Durbakayım, müteahhitlik ve imar yasaları sayesinde daha güvenilir ve yaşanabilir şehirler için perspektif sunulduğunu bildirdi.

Durbakayım, yeni dönemde hasılat paylaşımı ve kat karşılığı proje yapım devrinin kapanacağını belirterek, “Artık yeni projelerde kar-zarar ortaklığı sistemiyle hareket edeceğiz. Ayrıca artık firmalar arası rekabet ham madde teminindeki fiyatlar üzerinden değil, projedeki kalite ve satış sonrası hizmette olacak” diye konuştu.

Sektörün önü açık

Nazmi Durbakayım, yabancıya konut satışlarının toplam içerisinde payının yüzde 1'den yüzde 3'lere çıktığını belirterek, Avrupa kentlerine bakıldığında bu oranın henüz yeterli olmadığını, artırılması gerektiğini söyledi. Geçen yıl ipotekli ve birinci el konutta satışların düştüğünü, tüketicilerin ikinci ele kaydığını dile getiren Durbakayım, düşük faiz oranlarıyla birinci el ve ipotekli satışların toplamdan aldığı payın tekrar artacağını bildirdi.

Durbakayım, "2020 her halükarda çok iyi olacak. Bu yıl piyasanın hareketli olacağını, toplam konut satışlarının 1,4 milyon adet düzeyinde gerçekleşeceğini, yabancıya satışın toplamdan aldığı payın yüzde 3'lerden yüzde 4'lere çıkacağını düşünüyoruz." dedi. Geçen yıl verilen inşaat ruhsat sayısında gerileme olduğunu anımsatan Durbakayım, ancak daha önce ruhsatalıp henüz inşaata başlamayanların bulunduğunu, bu projelerin hızla devreye gireceğini ifade etti.