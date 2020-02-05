Ekonomi Bakan Dönmez Türkiyenin enerjisi 3e katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi 3'e katlandı

Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi 3'e katlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mottomuz; daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise; bağımsız enerji, güçlü Türkiye. 2000'li yılların başından bu yana toplam kurulu gücümüzü yaklaşık 3 kat artırdık. Bir başka deyişle büyüyen Türkiye'nin enerjisi 3'e katlandı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce düzenlenen, 'Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, enerji ihtiyacını karşılamak adına birçok adım attıklarını, atmaya da devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak çeşitliliğini artırmak ve arz güvenliğini sağlamak adına ulusal ve uluslararası projeleri büyük bir azim ve kararlılıkla hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Kurulu gücümüzü, kurulu güç içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerji payımızı ve yatırımlarımızı da istikrarlı bir şekilde yükseltiyoruz. Mottomuz; daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise; bağımsız enerji, güçlü Türkiye. Bu anlayışla, 2019 sonu itibarıyla kurulu gücümüzü 91 bin 300 megawatta yükselttik. 2000'li yılların başından bu yana toplam kurulu gücümüzü yaklaşık 3 kat artırdık. Bir başka deyişle büyüyen Türkiye’nin enerjisi üçe katlandı. 2000'lerde yetmeyen enerjisini yönetmeye çalışan bir Türkiye vardı, bugün ise fazla enerjisini yönetmeye çalışan bir Türkiye var. Aradan geçen süre zarfında gücümüz sağlamlaştı, enerji sektörümüz ayakları yere daha sağlam basar bir hale geldi" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Türkiye, Nijer'de maden arayacak
EKONOMİ
Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Türkiye, Nijer'de maden arayacak

"Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ncı"

Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikalarında yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılmasını temel hedef olarak belirlediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"2019 sonu itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Yenilenebilir kurulu gücümüz 44 bin 767 megawatta ulaştı. Kurulu gücümüzün yüzde 49'unu yani neredeyse yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. İnanıyorum ki bu oran yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarımızla daha da yükselecek ve bu konuda kendine özgü modeliyle, Türkiye örnek bir konuma gelecek. 2002'de 12 bin 241 megawatt olan hidrolik kurulu gücümüz 28 bin 500 megawatta, 28 megawatt olan biyokütle ve atık ısı gücümüz 1163 megawatta, 19 megawatt olan rüzgar gücümüz 7 bin 591 megawatta ve belki de en önemli kısım burası sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücümüz 5 bin 995 megawatta yükseldi. Bu artışlarla birlikte Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 13'üncü sıraya yerleşti. Son 10 yılda yenilenebilir kurulu güç ortalamamız yıllık yüzde 11, elektrik üretimimiz yıllık ortalama yüzde 10 artış gösterdi. Oldukça gerilerden başladığımız bu yarışta bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde ve elektrik üretiminde oldukça iyi bir noktaya geldik."

Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretimine 2021'de başlanacak
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretimine 2021'de başlanacak

"İlk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız"

YEKA ile birlikte artık yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim üssü olmaya aday olduklarını bildiren Bakan Dönmez, "Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir'de de inşallah Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız. Yenilenebilir enerjide bilgi ve birikimi değere dönüştürüyoruz. Dünyanın güneşi 'Made in Türkiye' imzalı panellerle parlayacak. Dünyanın rüzgârı 'Made in Türkiye' imzalı rüzgâr türbinleriyle enerjiye dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Acı bilanço: 23 şehit!

Acı bilanço: 23 şehit!

Van'daki çığ faciasından çok üzücü haberler geliyor.
2023te hangardan çıkaracağız

2023'te
hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması.
Esnafa50 bin TL kredi

Esnafa
50 bin TL kredi

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.
Korna dahi çalmayın!

Korna dahi çalmayın!

​Bölgedeki vatandaşlara çok hassas uyarı...
Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciası...
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Karda madde<br> tespit edildi

Karda madde
tespit edildi

​Kar topu oynayan çocuklarda yanıklar oluşmuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
Koronavirüs:<br>Dünyayı korkutan hastalık

Koronavirüs:
Dünyayı korkutan hastalık

​Her geçen gün artan ölü sayısı 491'e yükseldi.
Mehmetçiğe<br> özel önlem

Mehmetçiğe
özel önlem

TSK İdlib'deki saldırı sonrası harekete geçti.
En büyük tehdit uçaklarda

En büyük tehdit uçaklarda

Yurt dışına seyahat edenler hangi tedbirleri almalı?
Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

'Balina'nın kimliği tespit edilemedi.
Maskeden<br>sonra jele de sıçradı

Maskeden
sonra jele de sıçradı

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor.
40 yıldır <br>doktora gitmiyor

40 yıldır
doktora gitmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.
Veba alarmı

Veba alarmı

​İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.