İşverenin üzerindeki vergi yükü kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.

Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz.

Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz. Yeni asgari ücretin işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız.

Bizim paramız bellidir, Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz. Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

DAMGA VERGİSİNE KİMLER MÜKELLEFTİR?

Sözleşmeyi imzalayan taraflar damga vergisi ödemekle mükelleftir. Ancak kişilerle resmi kurumlar arasında yapılan sözleşmelerde kişiler damga vergisini öder. Taraflar vergi borcundan doğan cezalarda da ortak sorumluluk sahibidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tarafların vergi dairesine beyannamede bulunup vergi borcunu ödemesi gerekir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve devamlı damga vergisi mükellefi olan kişilerin borç ödeme tarihi farklıdır. Söz konusu kişiler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ertesi ayın 21’ine kadar beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve 26’sına kadar da vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Damga vergisi oranları her sene belirlenerek Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanır. İşlem türüne göre damga vergisi oranları farklıdır. Damga vergisi hesaplanırken hem sayfa sayısı hem de varsa ayrı nüsha sayıları dikkate alınır. Her bir nüsha için ayrı ayrı damga vergisi tahsil edilir. Tek kağıttan ibaret olsa bile bir sözleşmede birbirinden tamamen bağımsız iki işlem varsa her işlem için ayrı ayrı damga vergisi alınır.

