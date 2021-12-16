Ekonomi İşverenin üzerindeki vergi yükü kalkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşverenin üzerindeki vergi yükü kalkıyor

2022 Asgari ücret ödemelerinin üzerinden vergi yükü azaldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Damga ve Gelir Vergisi Kalktı mı? 2022 Damga ve Gelir Vergisi Ne Kadar, Hesaplama Nasıl Yapılır?
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.

  • Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz.

Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz. Yeni asgari ücretin işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız.

Bizim paramız bellidir, Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz. Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

DAMGA VERGİSİNE KİMLER MÜKELLEFTİR?

Sözleşmeyi imzalayan taraflar damga vergisi ödemekle mükelleftir. Ancak kişilerle resmi kurumlar arasında yapılan sözleşmelerde kişiler damga vergisini öder. Taraflar vergi borcundan doğan cezalarda da ortak sorumluluk sahibidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tarafların vergi dairesine beyannamede bulunup vergi borcunu ödemesi gerekir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve devamlı damga vergisi mükellefi olan kişilerin borç ödeme tarihi farklıdır. Söz konusu kişiler, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ertesi ayın 21’ine kadar beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve 26’sına kadar da vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Damga vergisi oranları her sene belirlenerek Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanır. İşlem türüne göre damga vergisi oranları farklıdır. Damga vergisi hesaplanırken hem sayfa sayısı hem de varsa ayrı nüsha sayıları dikkate alınır. Her bir nüsha için ayrı ayrı damga vergisi tahsil edilir. Tek kağıttan ibaret olsa bile bir sözleşmede birbirinden tamamen bağımsız iki işlem varsa her işlem için ayrı ayrı damga vergisi alınır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu

AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri
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Günlerdir merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle birlikte yeni AGİ rakamları da belli oldu. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kaç para, AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar...
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Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ kaç TL?<br>Bekar çalışan 375 TL
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Evli eşi çalışmayan çocuksuz 450,36 TL
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Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 506,65 TL
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Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 562,95 TL
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Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL
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Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 675,54 TL
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Evli eşi çalışmayan 5çocuklu 375,30 TL
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Evli eşi çalışan ve çocuksuz 402 TL
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Evli eşi çalışan 1 çocuklu 431,59 TL
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Evli eşi çalışan 2 çocuklu 487,89 TL
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Evli eşi çalışan 3 çocuklu 562,95 TL
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Evli eşi çalışan 4 çocuklu 600,48 TL
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Evli eşi çalışan 5 çocuklu 638,01 TL
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AGİ nasıl hesaplanır?<br><br>“A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı 12) x %15”<br><br>AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;<br><br>İşçinin kendisi için %50<br><br>Çalışmayan eşi için %10<br><br>Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5<br><br>3. çocuk için %10<br><br>ve sonraki her çocuk için %5’idir.<br><br>Bu oranların toplamı %85'i geçemez.<br><br>Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. <br><br>AGİ hesap formülü; <br><br>Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.
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Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?<br>Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi aylıktır.<br><br>Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.<br><br>Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.<br><br>Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.
AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri
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