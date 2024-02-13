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Ekonomi

Dijitalden gelen müşteriyi beşe katladı

04:00 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:40 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Ali Akben.
Mehmet Ali Akben.

Vakıf Katılım'ın dijital kanallardan kazandığı müşteri sayısı 2023'te önceki yıla göre 5 kat artış gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm yatırımlarına devam eden Vakıf Katılım, sene sonuna kadar yapay zeka ve robotik kullanım oranını artırmayı hedefliyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, rekabetin dijitale taşınmasıyla müşteri deneyiminin çok daha kritik bir önem kazandığını söyledi.

MÜŞTERİ OLMA SÜRESİ 4 DAKİKAYA KADAR DÜŞTÜ

Akben, geçtiğimiz yıl uzaktan müşteri edinimi konusunda gerçekleştirdikleri iyileştirmelerin sonucunda müşteri olma süresini 4 dakikaya kadar düşürdüklerini bildirdi. Yıl içinde tüzel kişiler için uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatan ilk finans kurumu olduklarını anımsatan Akben, müşterilerinin en iyi deneyimi yaşama isteği ve tercihleri doğrultusunda, tasarladıkları her süreci ve sundukları her hizmeti, mobil bankacılık başta olmak üzere dijital kanallarda da ele aldıklarını kaydederek, dijital bankacılık konusuna verdikleri önemi anlattı.

Mehmet Ali Akben, 2023'ün, dijital kanallarını güçlendirdikleri ve müşterilerinin dijitalleşme oranını artırdıkları bir yıl olduğunu belirterek, “Bu yıl, hizmetimizin kapsamını genişletmek ve daha geniş kitleleri dijital yollarla bankamıza kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

İŞLEMLERİN %94’Ü DİJİTAL KANALLARDAN

Mehmet Ali Akben, 2023'ün, dijital kanallarını güçlendirdikleri ve müşterilerinin dijitalleşme oranını artırdıkları bir yıl olduğunu belirterek, 2024 yılı hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: "Dijitalleşme hedeflerimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına belirlediğimiz 'dijital olgunluk' seviyemizi 2024 yılında, daha da yükseltecek, gelişen teknolojiye uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerine en etkili ve hızlı şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz. Hedefimiz, başta finansman ürünleri olmak üzere dijital kanallar dışında kalan diğer tüm işlemlerimizin dijital mecralarda gerçekleştirilebilmesini sağlamak. Bugün geldiğimiz noktada işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ü dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor.”



#Vakıf Katılım
#Teknoloji
#Ekonomi
37 dakika önce
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