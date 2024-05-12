Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi. Bakan Tekin kontenjan ve branş dağılımları ile öğretmen atamaların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verdi. Peki öğretmen atamaları nasıl olacak? Öğretmen atamalarında mülakat var mı?