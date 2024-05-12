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Öğretmen atama sonuçları bekleniyordu: MEB duyurdu! Proje okulu öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı

Proje okullarına öğretmen atama başvuruları 3-6 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte MEB proje okulu öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı.

13:48 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 13:49 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
MEB proje okullarına öğretmen atama sonuçları
MEB proje okullarına öğretmen atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Proje okulu öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Proje okullarına öğretmen atama 2024 ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri ne zaman yapılacak? Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

#MEB
#proje okullarına öğretmen atama sonuçları
#öğretmen ataması
1 saat önce
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