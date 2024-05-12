Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Proje okulu öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.
Proje okullarına öğretmen atama 2024 ne zaman yapılacak?
Öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri ne zaman yapılacak? Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.