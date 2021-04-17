​Dijitalleşen KOBİ işini büyütüyor

KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için profesyonel destek alması gerekiyor. Çünkü bu süreçte teknolojik alt yapımının dönüştürülmesinin yanı sıra dönüşüm sürecinde ve sonrasında çalışanların da dijitalleşmeye ayak uydurmaları gerekiyor. Bu nedenle sürecin her aşamasını iyi analiz eden ve çözüm üretebilen bir iş ortağıyla çalışılması firmalara fayda sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte dijital dönüşüm hayatın her alanında zorunlu hale gelirken, bu süreçte geç kalan işletmeler ise oyun dışı kalıyor. Pandemi öncesi, dijital dönüşüm olmadan da varlığını sürdürebilen küçük ve yerel işletmelerden söz etmek mümkündü. Ancak yaşadığımız pandemiyle birlikte, büyük veya küçük ölçekte olması fark etmeksizin tüm KOBİ’lerin işlerini ağırlıklı olarak dijital ortama taşımaları neredeyse zorunlu hâle geldi. Dolayısıyla KOBİ’ler için dijital ortama uyum süreci de başlamış oldu.

Pandemi etkisiyle geride bıraktığımız 1 yılı aşkın sürede dijital dönüşümü hızlı bir şekilde tamamlayan şirketler yoğun tedbir ve kısıtlamalara rağmen işini sürdürmeyi başarırken, dönüşüme yönelik adım atmayanlar ise piyasalardaki salgın darbesini derinden hissetti.

E-TİCARETTE HIZLI YÜKSELİŞ

İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret, 2020 yılının Mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan bir şekilde, Kovid-19 salgınıyla birlikte 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmeyi sadece 6 ay içine yaşadı. Geçen süre zarfında e-ticarete yönelen KOBİ sayısında da önemli oranda artış kaydedildi. Bu alana yönelen işletmeler salgın sürecinde işlerini önemli oranda büyütme fırsatı yakaladı.

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İHRACATTA FIRSATLAR KAPIDA

Bunun yanı sıra e-ihracat atılımları sonrası ihracat ağırlıklı olarak dijitale kayarken, KOBİ’ler için e-ihracat ile birlikte önemli fırsatların ortaya çıkması bekleniyor. E-ihracat ile KOBİ’lerin ihracata erişimi önündeki engeller önemli ölçüde ortadan kalkarken, ihracattaki KOBİ ağırlığı da her geçen ay bu sayede artmaya başladı. Son olarak Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu 2.0 ile ihracatı tabana yayma hedeflenirken, KOBİ’ler bu platform sayesinde aracılık hizmetini ücretsiz alarak alıcılarla platform üzerinden irtibata geçebilecek.

SİBER SALDIRILARDA KOBİLER HEDEFTE

İşin dijitalleştirilmesi aşamasında ve sonrasında KOBİ’ler için en büyük tehdidi siber saldırılar oluşturuyor. 2018 yılı rakamlarına göre siber saldırıların yüzde 43’ü küçük işletmeleri hedef alırken, KOBİ’lerin yüzde 60’ı, bir siber saldırıya maruz kaldıktan sonraki ilk altı ayda iflas bayrağını çekti. Dolayısıyla küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler de siber dolandırıcılar için ciddi bir potansiyel oluşturabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca hakkında bilgi edinme ve olası risklere karşı önlemlerin alınması, işletmeler açısından büyük önem taşıyor.

İNSAN FAKTÖRÜ ARKA PLANA ATILMAMALI