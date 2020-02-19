Doğru yatırımın adresi OSB’ler

Günümüzde 80 şehirde sayıları 334’e ulaşan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), 50 binin üzerinde fabrikaya ev sahipliği yapıyor. Bölgeler, yaklaşık 2 milyon kişiye de istihdam sağlıyor. OSB’ler yatırımcısına bir alt bölgenin avantajlarından yararlanma, emlak ve kurumlar vergisi muafiyeti, damga vergisi istinası gibi pek çok fırsat sunuyor. Elektrik, su faturası indirimlerine, lojistik köy hizmetlerinden Ar-Ge laboratuvarlarına, son teknoloji altyapı imkanlarına kadar birçok desteğin sağlandığı alanlar, doğru yatırımın adresi olarak gösteriliyor.

ÜRETİM İÇİN KAYNAK

Memiş Kütükçü

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, alanların Türkiye’de planlı üretimin ve istihdamın kaynağı haline geldiğini, “Türkiye’de yatırım nereye yapılır?” sorusunun net cevabının OSB’ler olduğunu vurguladı. Ülkemizde ilk OSB’nin 1961 yılında Bursa’da kurulduğunu hatırlatan Kütükcü, “Şu anda 80 şehirde, 18’i Tarıma Dayalı İhtisas OSB olmak üzere toplam 334 OSB’miz bulunuyor. Bu OSB’lerimizin 242’si hali hazırda işletme aşamasında, yani üretimde” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

“Ağırlıklı olarak KOBİ ölçeğindeki işletmelerimizin üretim yaptığı OSB’lerimizdeki işletme sayısı 31 bine ulaştı ve bu işletmelerimiz bir milyon 950 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor” diyen Kütükcü, hedeflerinin 2023 yılına kadar OSB’lerdeki istihdamı 2.5 milyona kişiye ulaştırmak olduğunu kaydetti.

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DOST BÖLGELER

Kütükcü, tek durak ofis hizmet anlayışı, bulunduğu ilin bir alt bölgesinin teşvik imkanlarından yaralanma avantajı, teknoparkları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, mesleki ve teknik eğitim liseleri, sosyal donatı alanları gibi pek çok yatırımlarıyla organize sanayi bölgelerinin ‘yatırımcı dostu’ olduğu yorumunu yaptı.

YENİ ALANLARA İHTİYAÇ VAR

Organize sanayi bölgelerinin ülkenin zenginlik üretim merkezleri olduğuna dikkati çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, “Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesini kurduğumuz Bursa’da, bugün 17 OSB’miz kent ve ülke ekonomisini üretim, istihdam ve ihracatla desteklemektedir. Kentin büyüyen ekonomisi yeni yatırımları karşılayacak nitelikte ve büyüklükte endüstri alanlarına ihtiyacı doğurmuştur” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için komite ve konseylerden gelen yoğun talepler üzerine KOBİ OSB projesini de hayata geçirmek için çalışmaları başlattıklarını anlatan Burkay, şunları söyledi: “KOBİ OSB ile firmalarımız arasındaki rekabet ve ayrışma yerine oluşturacağımız üretim ve ticaret zinciriyle verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz.”

ALTYAPI ÇALIŞMALARI GÜNDEME TAŞINIYOR

Dünyada artık bölgesel bazda kalkınma ajanslarından ziyade melek yatırımcı ve start-up’lara yatırım yapan girişim fonları bulunuyor. Günümüzde mevcut odalar, borsalar, ihracatçı birlikleri ile kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve diğer kurumların yeni ekonomiyi iyi okuyup teşvik mekanizmalarını da buna göre düzenlemesi gerektiği ifade ediliyor. Bu konuda gerekli yasal altyapı için hazırlıkların da önümüzdeki süreçte gündeme taşınması bekleniyor.