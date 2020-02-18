Almanya’da yaşayan Tuncelili iş insanı memleketine 3000 kişilik fabrika ile döndü Elli yıldır Almanya'da yaşayan Cemal isimli bir vatandaş, doğduğu topraklar olan Tunceli'ye 200 milyon euro yatırım yapmak için geldi. Bu güzel haberi Tunceli Valisi Tuncay Sonel Twitter hesabından duyurdu. Sonel, yaptığı paylaşımda, bu yatırım sonucu en az 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Haber Merkezi 18 Şubat 2020, 23:16 Son Güncelleme: 18 Şubat 2020, 23:41 Yeni Şafak