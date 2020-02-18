Almanya’da yaşayan Tuncelili iş insanı memleketine 3000 kişilik fabrika ile döndü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 50 yıldır Almanya'da yaşayan bir vatandaşın doğduğu topraklara 200 milyon euro yatırım yapmak için geldiğini ve böylelikle 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.
Vali Soyel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
En az 3 bin kişiye istihdam sağlanacak
- "Tuncelili bir İş İnsanımız; Cemal Amca. 50yıldır Almanya’da yaşıyor. Doğduğu topraklara, OSB’de yapacağı 200 milyon EURO yatırım için bugün buluştuk. Allah razı olsun. En az 3000 kişiye istihdam, tekstilde entegre tesisler. Huzur Şehri olunca yatırımlar da geliyor."
Geceye bir not düşelim.Tuncelili bir İş İnsanımız;Cemal Amca.50yıldır Almanya’da yaşıyor. Doğduğu topraklara,OSB’de yapacağı 200 milyonEURO yatırım için bugün buluştuk.Allah razı olsun.En az 3000 kişiye istihdam,tekstilde entegre tesisler.Huzur Şehri olunca yatırımlar da geliyor. pic.twitter.com/wSJm2xAolV
Geceye bir not düşelim.Tuncelili bir İş İnsanımız;Cemal Amca.50yıldır Almanya’da yaşıyor. Doğduğu topraklara,OSB’de yapacağı 200 milyonEURO yatırım için bugün buluştuk.Allah razı olsun.En az 3000 kişiye istihdam,tekstilde entegre tesisler.Huzur Şehri olunca yatırımlar da geliyor. pic.twitter.com/wSJm2xAolV— Tuncay Sonel (@tuncaysonel) February 18, 2020