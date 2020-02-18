Ekonomi Almanyada yaşayan Tuncelili iş insanı memleketine 3000 kişilik fabrika ile döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Almanya’da yaşayan Tuncelili iş insanı memleketine 3000 kişilik fabrika ile döndü

Elli yıldır Almanya'da yaşayan Cemal isimli bir vatandaş, doğduğu topraklar olan Tunceli'ye 200 milyon euro yatırım yapmak için geldi. Bu güzel haberi Tunceli Valisi Tuncay Sonel Twitter hesabından duyurdu. Sonel, yaptığı paylaşımda, bu yatırım sonucu en az 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Sonel - Cemal Bey
Vali Sonel - Cemal Bey

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 50 yıldır Almanya'da yaşayan bir vatandaşın doğduğu topraklara 200 milyon euro yatırım yapmak için geldiğini ve böylelikle 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.

Vali Soyel ve yatırımcı Cemal amca.

Vali Soyel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

En az 3 bin kişiye istihdam sağlanacak

  • "Tuncelili bir İş İnsanımız; Cemal Amca. 50yıldır Almanya’da yaşıyor. Doğduğu topraklara, OSB’de yapacağı 200 milyon EURO yatırım için bugün buluştuk. Allah razı olsun. En az 3000 kişiye istihdam, tekstilde entegre tesisler. Huzur Şehri olunca yatırımlar da geliyor."

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