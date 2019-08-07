Ekonomi Dolar 5,50nin altında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5,50 seviyesinde - 07 ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar 5,50'nin altında

ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesi zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini daha da zedelese de TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında pozitif bir seyir izledi. Güne hızlı bir düşüş ile 5.50 seviyesinde başlayan dolar çok geçmeden 5,49 seviyelerine geriledi. Dolar dünkü kapanışı ise 5,5205 seviyesinde yapmıştı.

Haber Merkezi Reuters
07 ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları
07 ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, önceki gün Çin- ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen bu sabah ise 5.50'nin altında işlem görüyor.

Analistler TL’nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL’deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL’ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

5,50'NİN ALTINDA

Dolar/TL saat 08.54 itibari ile güne 5.4947 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 6,1579 seviyesinde...

Türkiye piyasasının yabancı katılım açısından çok daraldığını söyleyen TD Securities’den Cristian Maggio, “Bu yılın başlarında Londra swap piyasasında yaşanan sıkışma pek çok işlemci için acı vericiydi ve bazıları bunun tekrarlanabileceğinden endişe duyuyor. Türkiye piyasasında likidite çok bozuldu ve para yapamayacaksanız hatta para kaybedecekseniz, neden bu piyasaya giresiniz?” dedi.

  • Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

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