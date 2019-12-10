Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?

TCMB'nin Perşembe günkü PPK toplantısında faiz indirimi yapmasının beklendiği piyasada TL dün benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, dolar/TL yeni güne 5.81 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
10 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları.
10 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları.

Geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket eden ve haftayı 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 5.81 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar yeni güne 5,8078 seviyesinde euro ise 6,4301 bandında başladı.

TL’deki kaybın büyük oranda PPK beklentisinden kaynaklandığını söyleyen bir bankacı, “Zorunlu karşılık düzenlemesinin TL’de çok bir yansıması yok. Swap piyasasında 200 bp civarında indirim fiyatlanıyor. Bu zaman kadar 1000 bp’lik indirim yapıldı. Enflasyonun seviyesi de dikkat alındığında indirim sürecinin sonuna geliyoruz, dolayısıyla toplantı öncesinde bir miktar TL zayıflığı görmemiz de normal. Dolar/TL’de sınırlı bir yükseliş eğilimi var. Oynaklık seviyesi ve CDS tarafı hala ciddi bir yukarı hareketi desteklemiyor. Kur 5.80’in üzerine çıktıkça görünüm bozuluyor ancak şu anda için yukarı hareket devam edebilir demek zor” dedi.

  • TCMB 12 Aralık’ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

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