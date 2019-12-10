Ekonomi YTLde değişim süresi doluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YTL’de değişim süresi doluyor

Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmasının ardından basılan ilk para birimi olan Yeni Türk Lirası’nda(YTL) değişim tarihi yıl sonunda bitiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YTL ( Arşiv)
YTL ( Arşiv)

TCMB'den yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019'da dolduracağı hatırlatıldı. Söz konusu banknotların 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceği belirtilen açıklamada, banknotların 1 Ocak 2020'den itibaren değerlerini tamamen yitireceği kaydedildi.

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