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Dolar ve euro güne nasıl başladı? 8 Temmuz 2020 döviz fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar ve euroda yeni gün başlangıç rakamları belli oldu. Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif seyir izleyen piyasalarda dolar 8 Temmuz 2020 sabahına 6,88 bandında, euro ise 7,78 seviyelerinde işlem görerek başladı.

Haber Merkezi AA
​Dolar ve euroda 8 Temmuz 2020 rakamları belli oldu.
​Dolar ve euroda 8 Temmuz 2020 rakamları belli oldu.

Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle bugün de konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıkacağı öngörülüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8820 liradan, avro 7,7800 liradan güne başladı.

DOLAR VE EURO'DA SATIŞ FİYATI

Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.

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