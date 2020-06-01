Dolar haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,8100 liradan alınan dolar, 6,8120 liradan satılıyor. 7,5880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5900 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6130 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8100 liradan alınan dolar, 6,8120 liradan satılıyor. 7,5880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5900 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6130 lira olmuştu.
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