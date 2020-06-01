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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dört farklı kredi paketi açıklandı: Konut, taşıt, tatil ve mobilya için düşük faiz imkanı

Dört farklı kredi paketi açıklandı

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta mobilyadan tatile hazırlanan yeni kredi paketleri ile düşük faiz ve 6 ay ödemesiz finansman imkanı sunulacak. Konutta faizler 0,64'e, ikinci el araç da ise aylık 0,82'ye çekilirken, mobilya, beyaz eşya ve tatil için ise 30 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı.
Konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı.

Koronavirüs sonrası normalleşme adımları bir bir atılmaya başlarken kamu bankalarından ekonomiye büyük bir destek daha geldi.

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı.

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ!

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir.

Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

AYLIK 0,64 FAİZ ORANI

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. "

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZ

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA 6 AY ÖDEME YOK!

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

10 BİN TL'LİK TATİL PAKETİ

Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

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