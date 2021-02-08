Ekonomi Dolar hızla düşüyor Her an 7 TLnin altını görebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar hızla geriliyor: Dolar 7 TL'nin altına iner mi?

Dolar hızla düşüyor: Her an 7 TL'nin altını görebilir!

Döviz fiyatlarında yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın para politikasındaki sıkı duruş mesajlarının ardından hızla düşüşe geçen doların fiyatının ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte dolardaki sert düşüş sonrası son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 Şubat 2021 döviz fiyatları
8 Şubat 2021 döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, yeni düşük düzeylere geriledi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0650 liradan, avro 8,5090 liradan haftaya başladı.

TCMB Başkanı Ağbal'dan faiz açıklaması
EKONOMİ
TCMB Başkanı Ağbal'dan faiz açıklaması

Dolardaki düşüş bu sabah da devam ediyor. Dolar 09:35 itibariyle 7,02 seviyelerine kadar gerilerken aynı dakikalarda euro ise 8,45 seviyesine geriledi.

  • Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4720 lira olmuştu.

Altın fiyatları dipte
EKONOMİ
Altın fiyatları dipte
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