Dolar hızla düşüyor: Her an 7 TL'nin altını görebilir!

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, yeni düşük düzeylere geriledi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0650 liradan, avro 8,5090 liradan haftaya başladı.
Dolardaki düşüş bu sabah da devam ediyor. Dolar 09:35 itibariyle 7,02 seviyelerine kadar gerilerken aynı dakikalarda euro ise 8,45 seviyesine geriledi.
- Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4720 lira olmuştu.