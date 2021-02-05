Ekonomi TCMB Başkanı Ağbaldan faiz açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Ağbal'dan faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemekte" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

TCMB Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti. Reuters'e demeç veren Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, harcanan döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

"Amacımız para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek"

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti. Ağbal, merkez bankasının amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı.

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  • TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti.

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