Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Dolar/TL, TCMB'nin son dört toplantıda arka arkaya yaptığı indirimlerle politika faizini toplamda 12 puan düşürerek %12'ye çekmesinin ardından 5.80'in etrafında altında dar bantta seyrediyordu. Dolar/TL bu sabah güne 5.82 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi 16 Aralık 2019, 08:22 Son Güncelleme: 16 Aralık 2019, 08:25 Reuters