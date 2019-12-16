Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, TCMB'nin son dört toplantıda arka arkaya yaptığı indirimlerle politika faizini toplamda 12 puan düşürerek %12'ye çekmesinin ardından 5.80'in etrafında altında dar bantta seyrediyordu. Dolar/TL bu sabah güne 5.82 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
16 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
16 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Bankacılar TL faizlerindeki düşüşe, S-400 alımının ardından ABD ile ilişkilere, Akdeniz’deki hidrokarbon arayışları nedeniyle AB ile ilişkilere yönelik endişelerin son dönemde arttığına dikkat çekiyorlar.

Jeopolitik gerginliklerin de riskler arasında yer aldığını belirten bankacılar, piyasada, “risklerin kısa vadede gerçekleşeceğine yönelik” bir fiyatlamanın tercih edilmediğini de söylüyorlar.

TCMB indirimin ardından her ne kadar sonraki adımların sınırlı olacağına yönelik mesajını kuvvetlendirse de, faiz indirimlerine de kapıyı tam olarak kapatmadı.

Piyasada da faiz indirimlerinin devamı beklenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini söylüyor.

Dolar yeni güne 5,8150 seviyesinde, euro ise 6,4776 bandında başladı.

Otomotiv üretimi 1,3 milyonu aştı
EKONOMİ
Otomotiv üretimi 1,3 milyonu aştı
KKTCye ilk İHA havalandı

KKTC'ye ilk İHA havalandı

5 saatlik uçuşun ardından Kıbrıs'taki en kritik havaalanına inecek.
100 bin konuttabaşvurular başladı

100 bin konutta
başvurular başladı

​140 bin TL'den başlayacak, gelir şartı aranacak.
Tek tekesnafı geziyorlar

Tek tek
esnafı geziyorlar

​Özel bankalar kredi vermek için harekete geçti.
Hafter'e karşı<br>OHAL ilan ettiler

Hafter'e karşı
OHAL ilan ettiler

​BAE SİHA'ları anında Misrata'yı bombaladı.
Aralık'ta ikinci bahar

Aralık'ta ikinci bahar

​Meteoroloji'den herkesi şaşırtan sıcaklık raporu.
Davet gelmiş<br>gibi hazırız

Davet gelmiş
gibi hazırız

Hükümet, TSK'dan çalışmalara başlamasını istedi.​

İstanbul'da<br>103 kişi paketlendi

İstanbul'da
103 kişi paketlendi

​11 ilçede eş zamanlı şafak operasyonu.

İsrail’e 2 uyarı

İsrail’e 2 uyarı

​Libya ile mutabakat imzalayan Türkiye'den İsrail'e uyarı.
Riyad-Tahran<br>hattında gizli trafik

Riyad-Tahran
hattında gizli trafik

Suudi Arabistan dış ​politikasında değişim sinyali veriyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
İncirlik ve Kürecik resti

İncirlik ve Kürecik resti

Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar.
Sergen Yalçın<br>seriye son verdi

Sergen Yalçın
seriye son verdi

​Yeni Malatya, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
ABD iki Çinliyi kovdu

ABD iki Çinliyi kovdu

Hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiler.
Dolmabahçe'de kritik görüşme

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Marşımızı kestiler <br>bağırarak okuduk

Marşımızı kestiler
bağırarak okuduk

Milli sporcularımıza Hırvatistan'da saygısızlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.