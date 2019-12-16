Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bankacılar TL faizlerindeki düşüşe, S-400 alımının ardından ABD ile ilişkilere, Akdeniz’deki hidrokarbon arayışları nedeniyle AB ile ilişkilere yönelik endişelerin son dönemde arttığına dikkat çekiyorlar.
Jeopolitik gerginliklerin de riskler arasında yer aldığını belirten bankacılar, piyasada, “risklerin kısa vadede gerçekleşeceğine yönelik” bir fiyatlamanın tercih edilmediğini de söylüyorlar.
TCMB indirimin ardından her ne kadar sonraki adımların sınırlı olacağına yönelik mesajını kuvvetlendirse de, faiz indirimlerine de kapıyı tam olarak kapatmadı.
Piyasada da faiz indirimlerinin devamı beklenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini söylüyor.
Dolar yeni güne 5,8150 seviyesinde, euro ise 6,4776 bandında başladı.