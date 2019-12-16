Ekonomi Otomotiv üretimi 1,3 milyonu aştı
OTOMOTİV

Otomotiv üretimi 1,3 milyonu aştı

İhracatın yıldızı Türk otomotiv sanayisi 2019’un ilk 11 ayında 1,3 milyon adetlik üretime imza attı. Türkiye’den ihraç edilen araç sayısı 1 milyon 146 bin 238 adet olurken, otomobil ihracatı ise 756 bin 807 adet olarak kayıtlara geçti.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu. Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daraldı ve 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.

AĞIR TİCARİ ARAÇ YÜZDE 43 DARALDI

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim Ocak-Kasım’da yüzde 9 daralma kaydetti ve toplam ticari araç üretimi 437 bin 839 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 18 seviyesinde azaldı. Aynı dönemde ticari araç toplam pazarı ile hafif ticari araç pazarı yüzde 39, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 43 azaldı. Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 63, 2015 yılından bu yana önemli kayıplar yaşayan ağır ticari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüzde 75 daraldı. Traktör pazarı yılın ilk 10 ayında 2018 yılına göre yüzde 52, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 daraldı.

28,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

  • Ocak-Kasım döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 146 bin 238 adet olurken, otomobil ihracatı 756 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, avro bazında yüzde 2 arttı. 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 10,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Avro bazında otomobil ihracatı ise bir önceki seneye benzer seviyede, 9,6 milyar avro oldu.

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