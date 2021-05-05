Dört koldan destek sürüyor

İşletmelere yaşadığı mali kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaya konuldu. Bunun yanında KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere yönelik dijitalleşme destekleri verilirken son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hızlı Destek Programı duyuruldu.

133 MESLEK KOLUNA AYLIK BİN LİRA VERİLDİ

Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan “Gelir Kaybı Desteği”nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı. “Gelir Kaybı Desteği”nde iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250,5 milyon lira kira desteği sağlandı. “Ciro Kaybı Desteği” kapsamında ise yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye 15 Nisan itibarıyla 73,3 milyon lira ödendi.

5 MİLYAR LİRALIK PROGRAM DEVREDE

KOBİ’lere yönelik 5 milyar liralık hızlı destek programı ile birlikte, KOSGEB aracılığıyla mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek sağlanacak. Ayrıca paket kapsamında teknoloji tabanlı start-up’ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek yer alacak. Programa başvurular geçtiğimiz pazartesi günü başlarken, 21 Mayıs’a kadar e-devlet üzerinden online olarak yapılabilecek.

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130 BİNİ AŞKIN İŞLETMEYE HIZLI DESTEK SAĞLANACAK