Dul memur eşine 12 aylık çeyiz parası

Vefat eden sigortalıların ailelerini koruyan birçok düzenleme mevcut. Bunlardan en önemlisi ise ölüm ve yetim maaşı. Bu ödemeleri alan eşler ve kız çocukları için ayrıca evlenme ödeneği de bulunuyor. Çeyiz parası olarak bilinen bu ödenek 4A'lı ve Bağ-Kur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor.

YETİME EVLİLİK PARASI

Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor. Bu kesilen maaşın 2 yıllık tutarı yani 24 maaş kadar olan miktar, kız çocuğuna evlendiğinde toptan peşin olarak ödeniyor. Para sadece bir kez veriliyor. Yani kız çocuğu bu parayı daha önce almış ise ikinci evliliğinde tekrar verilmiyor. Güneş'teki habere göre, ödenek için başvuru yapmak gerekiyor. Bunun için de 5 yıllık bir süre sınırı var. Evlenme yardımı alan kız çocuğu eğer eşinden dolayı sağlık yardımı alamıyorsa, 2 yıl boyunca hastanelerde sağlık hizmeti de alabiliyor.

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ŞARTLARI İYİ OKUYUN

Dul eşlerin de evlilik yardımından yararlanabilmesi imkânı bulunuyor. Yani eşi ölen bir kadın ya da erkek, dul maaşı alırken tekrar evlenirse kendisine de 'çeyiz parası' ödeniyor. Bunun için bazı şartlar gerekiyor. 5510 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008'den önce, Emekli Sandığı kapsamında olan kişilere evlenme ikramiyesi Emekli Sandığı Kanunu'na göre verilmekteydi. Bu yasanın 90. maddesi, “Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarıyla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir” hükmünü taşıyor.

KOCAYA DA ÇEYİZ YARDIMI

Bu hükme göre erkekler de evlilik ikramiyesine hak kazanıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008 öncesi Emekli Sandığı Kanunu'na göre çalışan kamu görevlisi sigortalının hak sahibi eşi eğer dul maaşı alıyorsa, bugün evlendiğinde 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi alabiliyor. Burada erkek ya da kadın ayrımı yapılmıyor. Evlilik 12 aydan önce biter ise maaşın yeniden bağlanması için 12 ayın beklenmesi gerekiyor.

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Dul ve yetimlerin, ikinci evliliklerinde devlet çeyiz ve evlilik parası yardımı yapıyor.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Bu konu hakkında çok soru geliyor çeyiz parası ne kadar şimdi onu birlikte hesaplayacağız. Çeyiz Parasının miktarı SGK’dan alınmakta olan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı, yani 24 katıdır. Bu miktar peşin ve bir defada verilmektedir. Örneğin, 600 TL ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna evlendiğinde 14.400 TL evlenme ödeneği verilecektir.

ÇEYİZ PARASINA NASIL BAŞVURULUR?

4/a (SSK) ve 4/b sigortalılarının hak sahibi kız çocukları evlenme ödeneği taleplerini Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile yapacaklardır. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur. Emekli Sandığı’ndan “yetim maaşı” alan kız çocukları da evlilik yardımı alabiliyorlar.

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