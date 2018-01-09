Emekliye farklı zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 2016'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon doğrultusunda yüzde 5.69 oldu. Zam oranı bu ay maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aylık alma günlerinde artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak. Aralık'ta eline maaş olarak 2 bin lira geçen emekli, bu aydan itibaren yüzde 5.69 zamla 2 bin 113 lira almaya başlayacak. 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 170 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI ARTIŞI BÜYÜDÜ

Memur emeklilerinin ise memurlarla birlikte yüzde 4 olarak belirlenen Ocak zammı, yüzde 1.69 enflasyon farkıyla büyüdü. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak artışı yüzde 5.69'a ulaştı. Posta'daki habere göre, memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Kesin artışın belirlenmesi için 3 Ocak'taki enflasyon verisi beklendiğinden, memur emeklilerinin bu ay maaşları zamsız olarak yatırıldı.

REKLAM

EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER SGK'DA

Memur emeklileri, yüzde 5.69 zammın getirdiği farkı sonradan alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte zam farkları hesaplara yatırılacak. Örneğin; bin 871 lira olan taban maaş, zamla bin 978 lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradan ödenecek. Zam farkı en geç bir sonraki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak.

EKONOMİ Milyonlarca genci ilgilendiren haber

EKONOMİ Kadroya giremeyen taşerona umut

EKONOMİ Çöpe attığı kağıtla zengin oldu

OYNAT 00:00 Esnafa 10 maddelik müjde Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.





