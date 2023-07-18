Dünya Bankası Başkanı: Kredileri artırmayı hedefliyoruz

Bankanın bilançosunu genişletmek ve ülkelerin iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadele etmesini destekleyecek mekanizmalar açıklayan Banga “Hızlı ilerleme kaydediyoruz. Daha iyi bir banka inşa ediyoruz, bu nedenle daha büyük bir bankaya ihtiyacımız olacak” dedi.