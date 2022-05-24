Ekonomi Dünyada 573 yeni milyarder var Pandemi ve savaş zenginleri
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyada 573 yeni milyarder var: Pandemi ve savaş zenginleri

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre pandemi ile Rusya’nın Ukrayna işgali gıda ve enerji milyarderlerinin servetlerini katlamasına yol açtı. 573 yeni milyarder ortaya çıkarken, milyarderlerin gelirlerindeki artış 453 milyar doları buldu. Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Cargill’in 12 aile üyesi milyarderler sınıfına girdi. Bu sayı salgından önce sekizdi.

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​Dünyada 573 yeni milyarder var: Pandemi ve savaş zenginleri
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Yoksullukla mücadele eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın araştırmasına göre, son iki yılda gıda ve enerji devleri servetlerini katladı. Rapora göre koronavirüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile beraber artan enerji ve emtia fiyatları, gıda ve enerji milyarderlerinin servetlerini son iki yılda 453 milyar dolar artırmasına yol açtı.

Arşiv
Arşiv
  • Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Cargill’in 12 aile üyesi milyarder statüsüne sahip, bu sayı salgından önce sekizdi. Cargill ailesi üç diğer büyük şirketle beraber dünya tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ediyor. Geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 30’un üzerinde artan gıda fiyatlarının salgın öncesine kıyasla 263 milyon kişiyi daha açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmesi bekleniyor.

Raporun bulgularına göre salgın döneminde dünyada 573 yeni milyarder baş gösterdi. Oxfam, koronavirüs krizinin “kayıtlı tarihte milyarder sınıfı için en iyi dönem” olduğunu söylüyor.

Dünyanın en zengin ismi değişti: Serveti 200 milyar doları aştı
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Forbes listesinde dünyanın en zengin ismi Tesla'nın patronu Elon Musk oldu. Musk'ı Ağustos 2020’de ilk kez 200 milyar dolara ulaşan Amazon kurucusu ve uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos ve geçen ay kısa bir süre için bu rakama ulaşan Bernard Arnault takip ediyor.
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Musk’ın yükselişinde Tesla hisselerindeki yükseliş trendi etkili oldu. Musk’ın serveti Pazartesi günü 3.8 milyar dolar artarak 203.4 milyar doları gördü. Pazartesi günü Amazon hisselerindeki %0,6’lık düşüş ise Bezos’u geriletti. İşte 29 Eylül itibarıyla dünyanın en zengin 10 ismi..
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1. sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 200.3 milyar dolar
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2. sırada ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor:193.1 milyar dolar
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3. sırada Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı: 174 milyar dolar
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4. sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates var (65): 129.3 milyar dolar
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5. sırada Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): 121.8 milyar dolar
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6. sırada Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 118. milyar dolar
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7. sırada Google’ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 116.5 milyar dolar
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8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 112.3 milyar dolar
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9. sırada Berkshire Hathaway’in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 100.5 milyar dolar
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10. sırada Petrokimya firması Reliance Industries sahibi Mukesh Ambani (64) yer alıyor: 97.8 milyar dolar
Dünyanın en zengin ismi değişti: Serveti 200 milyar doları aştı
Forbes listesine göre dünyanın en zengin ismi değişti. Jeff Bezos'u geride bırakan Elon Musk, sıralamada ilk sırada yer alıyor. Pazartesi günü Elon Musk, Tesla hissesindeki artış sayesinde 200 milyar dolar barajını aşan 3. isim oldu.

Dünyanın en zenginleri listesi belli oldu
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Forbes dergisi dünyanın en zenginlerini açıkladı.
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Listeden milyarderler eksildi.
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329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi
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Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.
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En fazla milyardere sahip olan ülke ise 735 milyarder ile ABD oldu.
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ABD’yi Çin ve Rusya takip etti.
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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş üzerine 34 Rus milyarder de unvanını kaybetti.
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İşte dünyanın en zengin 15 milyarderi:
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15. MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR
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14. FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR
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13. CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR
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12. MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR
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11. GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR
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10. MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR
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9. STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR
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8. LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR
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7. SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR
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6.LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR
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5.WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR
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4. BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR
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3. BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR
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2.JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR
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1.ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR
Dünyanın en zenginleri listesi belli oldu
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, en zenginler listesini yayınladı. Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile Rus milyarderlerin listeden düşüşü göze çarptı. Bir numarada ise dünyaca ünlü isim yer aldı.


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