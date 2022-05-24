Dünyada 573 yeni milyarder var: Pandemi ve savaş zenginleri
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre pandemi ile Rusya’nın Ukrayna işgali gıda ve enerji milyarderlerinin servetlerini katlamasına yol açtı. 573 yeni milyarder ortaya çıkarken, milyarderlerin gelirlerindeki artış 453 milyar doları buldu. Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Cargill’in 12 aile üyesi milyarderler sınıfına girdi. Bu sayı salgından önce sekizdi.
Yoksullukla mücadele eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın araştırmasına göre, son iki yılda gıda ve enerji devleri servetlerini katladı. Rapora göre koronavirüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile beraber artan enerji ve emtia fiyatları, gıda ve enerji milyarderlerinin servetlerini son iki yılda 453 milyar dolar artırmasına yol açtı.
Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Cargill’in 12 aile üyesi milyarder statüsüne sahip, bu sayı salgından önce sekizdi. Cargill ailesi üç diğer büyük şirketle beraber dünya tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ediyor. Geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 30’un üzerinde artan gıda fiyatlarının salgın öncesine kıyasla 263 milyon kişiyi daha açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmesi bekleniyor.
Raporun bulgularına göre salgın döneminde dünyada 573 yeni milyarder baş gösterdi. Oxfam, koronavirüs krizinin “kayıtlı tarihte milyarder sınıfı için en iyi dönem” olduğunu söylüyor.