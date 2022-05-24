​Dünyada 573 yeni milyarder var: Pandemi ve savaş zenginleri

Yoksullukla mücadele eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın araştırmasına göre, son iki yılda gıda ve enerji devleri servetlerini katladı. Rapora göre koronavirüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile beraber artan enerji ve emtia fiyatları, gıda ve enerji milyarderlerinin servetlerini son iki yılda 453 milyar dolar artırmasına yol açtı.

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Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Cargill’in 12 aile üyesi milyarder statüsüne sahip, bu sayı salgından önce sekizdi. Cargill ailesi üç diğer büyük şirketle beraber dünya tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ediyor. Geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 30’un üzerinde artan gıda fiyatlarının salgın öncesine kıyasla 263 milyon kişiyi daha açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmesi bekleniyor.

Raporun bulgularına göre salgın döneminde dünyada 573 yeni milyarder baş gösterdi. Oxfam, koronavirüs krizinin “kayıtlı tarihte milyarder sınıfı için en iyi dönem” olduğunu söylüyor.

FOTOĞRAF 12 Forbes listesinde dünyanın en zengin ismi Tesla'nın patronu Elon Musk oldu. Musk'ı Ağustos 2020’de ilk kez 200 milyar dolara ulaşan Amazon kurucusu ve uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos ve geçen ay kısa bir süre için bu rakama ulaşan Bernard Arnault takip ediyor. Musk’ın yükselişinde Tesla hisselerindeki yükseliş trendi etkili oldu. Musk’ın serveti Pazartesi günü 3.8 milyar dolar artarak 203.4 milyar doları gördü. Pazartesi günü Amazon hisselerindeki %0,6’lık düşüş ise Bezos’u geriletti. İşte 29 Eylül itibarıyla dünyanın en zengin 10 ismi.. 1. sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 200.3 milyar dolar 2. sırada ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor:193.1 milyar dolar 3. sırada Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı: 174 milyar dolar 4. sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates var (65): 129.3 milyar dolar 5. sırada Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): 121.8 milyar dolar 6. sırada Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 118. milyar dolar 7. sırada Google’ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 116.5 milyar dolar 8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 112.3 milyar dolar 9. sırada Berkshire Hathaway’in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 100.5 milyar dolar 10. sırada Petrokimya firması Reliance Industries sahibi Mukesh Ambani (64) yer alıyor: 97.8 milyar dolar Dünyanın en zengin ismi değişti: Serveti 200 milyar doları aştı Forbes listesine göre dünyanın en zengin ismi değişti. Jeff Bezos'u geride bırakan Elon Musk, sıralamada ilk sırada yer alıyor. Pazartesi günü Elon Musk, Tesla hissesindeki artış sayesinde 200 milyar dolar barajını aşan 3. isim oldu. BiP'te paylaş

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