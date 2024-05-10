Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu. Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yapılan açıklamaya göre mayıs ayı içerisinde yapılacak. Peki, Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi 2024 ne zaman? İşte beklenen o tarih.
GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.