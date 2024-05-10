|
Özgün

Galatarasay'da başkanlık seçimi yaklaşıyor! Tarih belli oldu

Galatasaray'da başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu. Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi açıklandı. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

15:26 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray başkanlık seçimi
Galatasaray başkanlık seçimi

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu. Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yapılan açıklamaya göre mayıs ayı içerisinde yapılacak. Peki, Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi 2024 ne zaman? İşte beklenen o tarih.

GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.



#galatasaray
#galatasaray başkanı
#galatasaray başkanlık seçimi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 Aile destek ödemeleri sorgulama