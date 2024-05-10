Galatasaray'ın puan kaybetmesi muhtemel deplasmanlardan 3'er puan çıkarması mayısın sarı-kırmızılılar adına güzel geçeceğinin habercisiydi. Sivasspor maçını evinde oynayacak Aslan kalan 4 haftada puan kaybı yaşamadığı takdirde matematiksel olarak şampiyonluğu garantilerken bir de üstüne 105 puan ile yeni bir rekora imza atabilecek durumda. Başkan ve yönetim kurulu bir yandan da takımın geleceğini kurmak için çok önemli çalışmalar içerisinde. Bugüne kadar gerek Kemerburgaz'daki tesislerin yapılması,