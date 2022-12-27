Dünyanın önde gelen kuruluşu DeMac'tan Karadeniz'deki doğal gaz keşfine teyit

Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi Türkiye'nin doğal gaz keşfini teyit etti.

DeGolyer and MacNaughton şirketinin açıklaması şöyle:

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan Karadeniz ultra derin deniz hidrokarbon aramaları kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusu ile keşfedilen Sakarya Gaz Sahası ve 4 Haziran 2021 tarihinde Amasra-1 kuyusu ile keşfedilen Amasra sahasında toplam 540 Milyar m3 üretilebilir rezerv hesaplanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

BAĞIMSIZ BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Tüm bu rezerv tahmin çalışmalarının bağımsız bir firma tarafından değerlendirilmesi için Ortaklığımız, Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi ile 14 Aralık 2021 tarihinde yaptığı anlaşma kapsamında Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarının rezerv değerlendirmesi için bağımsız bir çalışma başlatmıştır.

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Sakarya Projesi tarafından hazırlanan ve rezerv hesaplarının yapıldığı, üç boyutlu dijital rezervuar modeli baz alınarak oluşturulan saha geliştirme planı, DeMac'ın detaylı incelemesine sunulmuştur. DeMac değerlendirmeleri neticesinde Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında "yerinde gaz" ve "üretilebilir rezerv" miktarların' resmi olarak raporlamıştır.

TOPLAM 1 TRİLYON METREKÜP

Yapılan tüm bu değerlendirmeler sonucunda, saha bazlı geliştirme planı ve ekonomik modelin yanı sıra Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında toplam 1 trilyon m3 tahmini yerinde gaz miktarı DeMac tarafından onaylanmıştır. Amasra sahasında açılması planlanan tespit kuyuları ile yerinde gaz miktarının yukarı yönde güncellenmesi öngörülmektedir."

Erdoğan doğal gaz keşfi müjdesini böyle duyurdu

Fatih sondaj gemisinin 29 Ekim günü Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ekiplerimizin 7/24 esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 323 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti” dedi.

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"Karadeniz’deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı"

Yeni tespit kuyuları ile bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz daha önceki rezervimizle ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı” dedi.

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"Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır"

Sahadaki üretim miktarını kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurların belirleyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Hazar’ın, Akdeniz’in, Orta Doğu’nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Sadece İstanbul ve Çanakkale’deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

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EKONOMİ 1 trilyon dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı