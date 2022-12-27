1 trilyon dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2022 yılının 24’üncü ve son kabine toplantısında yoğun bir gündem masaya yatırıldı. Beştepe’de saat 15.40’ta başlayan kabine toplantısı, 19.20’de sona erdi. 3 saat 45 dakika süren kabin toplantısında kritik konular tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’nin son kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi müjdesini verdi. Erdoğan, Karadeniz’deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

ÇAYCUMA-1’DE YENİ GAZ KEŞFİ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Enerji Bakanımız bakıyorum, yüzü gülüyor. Hızlan diyorum, biz de Filyos’a mı gideriz farklı bir yere mi gideceğiz. Ateşleyelim. Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. Çaycuma 1 sahasında yeni sondaja başladık. 7/24 yürütülen çalışmalarla yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik.

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YENİ SONDAJLARA BAŞLAYACAĞIZ

Yeni keşfimiz, diğer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Neticede daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma 1’daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı. Türk akım Trakya’ya gelecek, orası bir ‘hub’ olarak oradan da Batı’ya gidecek. Rusya ile bu adımı atacağız. Amacımız, ülkemizde gazın gazla rekabeti edeceği bir pazar kurmaktır. Yeni ülkelerin de sistemimize eklenmesi için çalışmalar yapıyoruz.

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652 MİLYAR METREKÜP OLARAK REVİZE EDİLDİ

Hazar’ın, Akdeniz’in enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Sadece İstanbul ve Çanakkale’deki köprülerle değil, enerji köprüleriyle de Doğu’yu Batı’ya bağlayacağız. Denizlerdeki doğalgaz çalışmalarının yanında, karada da petrol sondaj çalışmaları sürdürüyoruz. Son 20 yıldaki keşiflerle ham petrol rezervimize 635 milyon varillik katkı ilave sağladık. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.

BENZER KEŞİFLERİMİZE KAPI ARALANDI

Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.”

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Gübre ve yemde sabit fiyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi ve tüketicilere de müjde verdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Tabi bir müjde de çiftçilerimize ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Bu kapsamda çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının ve girdilerinin başında gelen kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde indirim yapıyor fiyat sabitlemesine gidiyoruz.

YÜZDE 13’E VARAN İNDİRİM

İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapılacak. Gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet üreticimiz aleyhine bir gelişme olursa bunu da yansıtacağız.”

EYT bu hafta açıklanacak

Erdoğan, yüzbinlerce kişinin beklediği EYT’nin yılbaşından önce gündemlerinden çıkaracaklarını söyledi. Çalışanların emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak çalışmayı yakında tamamlayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT’yi yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu artışla da yapacağız. Çalışanların emekliliklerini kapsayan çalışmaları da yılbaşından önce tamamlayacağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret bir yılda iki kat arttı

Tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücreti açıkladığını dile getiren Erdoğan, net asgari ücretin yıl başına göre iki kat attığını söyledi. Erdoğan, “Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren 2023 asgari ücretini açıkladık. 2002’de net asgari ücret 84 liraydı. 2020 yılında 2825 liraya çıkardı. Kurda ve enflasyonda yaşanan gelişmeler dikkate alarak yıl içindeki gelişmeler temmuz ayında 5.500 lira seviyesine çıkarmaya yönelttik. Net asgari ücret yılbaşına göre 2 kat artmış oldu. Kişi başına verdiğimi devlet katına çıkarttık. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası devlet tarafından ödenecektir” dedi.

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Enflasyon tek haneye düşecek

Erdoğan açıklamasında ekonomiye yönelik mesajlar da verdi. 2024’te enflasyonu tek haneye düşüreceklerini yineleyen Erdoğan, “Enflasyonu 2023 sonuna kadar yüzde 30’un altına düşürmek istiyoruz. Amacımız 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak. Hamdolsun milletimizle yürek yüreğe omuz omuza vererek bunların hepsini bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerindendir. Ülkemizi bu sarsıntıdan çıkartarak hedeflerimize daha sıkı odaklandığımız bir döneme girdik” dedi.

Türkiye gemisini delmeye çalışıyorlar: Fırsatçıları affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceklerini söyledi. Fırsatçılar için, “Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadeler” nitelemesi yapan Erdoğan, bunlara göz açtırmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır namussuzlardır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bu arada fırsatçılık peşinde koşanları da affetmeyeceğiz. Mal ve hizmetlere, maliyete artışının çok üzerindeki artışları yapanları kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de kısa ve orta vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır namussuzlardır. Milletimizden gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Al Şeyh’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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