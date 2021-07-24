Ekonomi Demir çelikçiler talebe yetişemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Demir çelikçiler talebe yetişemiyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranlarının artmasıyla hareketlenen sektörlerden biri de inşaat olunca, demir çelikte talebe yetişilmiyor. Siparişler için yaklaşık 3 ay sonrasına termin verebildiklerini belirten demir çelik ihracatçıları, eylül ayı için ihracat satışlarını yapmış durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan: ​Demir çelikçiler talebe yetişemiyor
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Demir çelik sektöründe talebin hızla arttığı halde üretim ve ham madde tedariki bu talebe karşılamakta zorlanıyor. Buna bağlı olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında fiyatların hızla yükselmesi dikkat çekiyor. Sektördeki hareketliliği anlatan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, talep artışının beklediklerinin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret etti. Bir yıl öncesine göre bazı ürünlerde fiyatların neredeyse ikiye katlandığını bildiren Ertan, “Aldığımız siparişler için yaklaşık 3 ay sonrasına termin verebiliyoruz.

Şu anda eylül ayı için ihracat satışlarımızı yapmış durumdayız, diğer bir deyişle 2-3 aylık satış pozisyonuyla gidiyoruz” dedi.

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Son 3 aydır aşılamaların artmasıyla üretimin de artmaya başladığını, fiyatların yavaş yavaş oturmasını beklediklerini dile getiren Ertan, yüksek talep ortamının gelecek yıl da sürmesini beklediklerini belirtti.

Yalçın Ertan
Yalçın Ertan

ALTI AYLIK İHRACAT 9,2 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin çelik ihracatı yılın 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 9,2 milyar dolara çıktı. Çelik ihracatında ilk sırada 580 milyon dolarla İsrail yer aldı. Bu ülkeyi 568 milyon dolarla İspanya, 537 milyon dolarla İtalya izledi. En dikkat çekici artış ise Güney Amerika ülkesi Peru pazarında yaşandı. 2020 Ocak-Haziran’da 34 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı ise %51 artışla 5,7 milyar dolara yükseldi.

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