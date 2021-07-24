Bir milyar dolar potansiyelimizi yansıtmıyor

Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedefi ortaya kondu.

Türkiye ile Pakistan arasındaki sıcak siyasi ilişkilerin ticaretteki yansıması zayıf seyrediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doların altında. 220 milyonluk nüfusu ve Asya’daki merkezi konumuyla dikkat çeken Pakistan, Türkiye ile derin

köklere sahip iyi ilişkilerinin de itkisiyle altyapı, enerji gibi birçok sektörde sunduğu fırsatlarla iş insanlarımız için öne çıkan bir ülke.

İki ülke arasında ticaret hacmi 2011 yılında 1,1 milyar dolar ile en yüksek rakama ulaşsa da sonrasında hacim dalgalı bir seyir izledi. On yıldır 1 milyar doların altında seyreden iki ülke arasındaki ticaret hacmi, zorlu pandemi yılı olan 2020’de da yükselişini sürdürerek

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888 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

POTENSİYELİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, kardeş ülkedeki yatırım imkânlarına dikkat çekti. Özdemir, var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti. Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta

1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu belirten Özdemir, “İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum” dedi.

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TARIM VE İNŞAATA YATIRIM FIRSATI VAR

Pakistan’da tarım ve inşaat alanında büyük fırsatlar olduğunu belirten Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, serbest ticaret anlaşmasının eksikliğine dikkat çekti. Özdemir, “2018 yılında toplam değeri 22,1 milyar dolar olan Pakistan tarım ürünleri piyasasının 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir. Ekonomistler tarafından, Pakistan’ın 2018 yılında 26,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan inşaat sektörünün 2023 yılında 34,9 milyar dolara çıkacağının öngörülüyor. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmalarının daha aktif olarak yer alması gerekiyor” diye konuştu.

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SAVUNMADA TİCARETİMİZ DERİNLEŞİYOR

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin önemli ayaklarından birisinin de savunma sanayi olduğunu vurgulayan Özdemir, “Devletlerarası anlaşmaların, özel sektörün önünü de açmasıyla Pakistan’da söz konusu sektörde iyi bir pazar elde edeceğimizi görüyoruz. Pakistan’ın enerji sektöründe yabancı yatırımcılar için LNG ithalatı ve yatırımları, güneş ve rüzgâr enerjisi ile diğer yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz istihsali, elektrik dağıtım ağları ve kömür üretimi teknolojilerinde yatırım imkânları var" dedi.

UMUTLAR SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının ticaret ve yatırıma fayda sağlayacağının belirten Ahmet Cengiz Özdemir, “Serbest Ticaret Anlaşması’nın ticaret ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağının her iki ülke iş insanları tarafından da her mecrada dile getiriliyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerinde öne çıkan sektörlere yönelik, iş insanlarımızın potansiyel fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla faaliyetlerimizi arttırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

TÜRK FİRMALARI DAHA AKTİF YER ALMALI

Pakistan’ın 2018 yılında 26,7 milyar dolarlık büyüklüğe sahip inşaat sektörünün 2023 yılında 34,9 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünü kaydeden Ahmet Cengiz Özdemir, şunları kaydetti: “Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmalarının daha aktif olarak yer alması gerekiyor. Bugüne kadar, Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarımız Pakistan’da 3,4 milyar dolar değerinde olan 68 projede yer aldı."

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