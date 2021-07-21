Ekonomi Hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın ilk yarısında 60 hurda geminin geri dönüşümü gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl geri dönüşüme alınan gemi sayısı yüzde 5, çelik ağırlığında ise yüzde 70 artış görüldü

Haber Merkezi AA
Altı ayda hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar katkı sağlandı
Foto/arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde 2021'in ilk altı ayında 60 hurda geminin geri dönüşümü ile ekonomiye 157 milyon dolar katkı sağlandı.

Ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'i çelikten oluşuyor ve bunun çoğunluğu geri dönüştürülebiliyor.

Gemilerin geri dönüşümünün ardından elde edilen hurda parçaları, çelik ham maddesi olarak demir çelik fabrikalarına kazandırılıyor.

Söküm işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin verilen İzmir'deki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde faaliyet gösteren 22 gemi geri dönüşüm firması tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda geçen yıl çelik ağırlığı 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı. Bunun ekonomiye katkısı ise yaklaşık 450 milyon dolar oldu.

2021'in ilk yarısında ise çelik ağırlıkları 450 bin ton olan 60 gemi geri dönüşüme alınarak, yaklaşık 157 milyon dolar ekonomiye kazandırıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre gemilerin çelik ağırlığında yüzde 70 artış

Geçen yılın ilk yarısında 265 bin ton çelik ağırlığında 56 gemi geri dönüşüme alınmıştı, buna göre, 2020'nin ilk yarısına göre, bu yılın aynı döneminde geri dönüşüme alınan gemi sayısında yüzde 5, çelik ağırlığında ise yaklaşık yüzde 70 artış görüldü.

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