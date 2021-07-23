Doğrudan satışta Türkiye yıldızlaştı

Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) geçtiğimiz günlerde açıkladığı pandeminin etkisindeki 2020 yıl verilerine göre dünya doğrudan satış sektörü 179 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Verilere göre Türkiye geçtiğimiz yıl da dahil son 3 yılda yüzde 5 oranında büyüdü.

ALMANYA VE FRANSA’YI GEÇTİK

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu verilerine göre pandemi özellikle Avrupa pazarında sektör büyüklüklerini etkiledi. Pek çok ülkede bir önceki yıla göre durağanlık yaşanırken, Türkiye son 2 yılda yakaladığı büyümeyi 2020 yılında da sürdürdü. Yüzde 5 oranında büyüme gösteren Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa gibi sektörün geleneksel pazarlarının üstünde bir büyüme grafiği gösterdi. 2020 yılı verilerine göre doğrudan satış sektöründe en büyük pazarlar hala yüzde 22 payıyla ABD, yüzde 11 ile Çin, yüzde 10 ile Almanya ve Kore‘ye ait. Global satışların yüzde 47’sini ise Asya pazarı oluşturuyor. Afrika pazarı ise son üç yılda dikkat çeken büyüme grafiği gösteriyor. Tüm bölgeler arasındaki en yüksek büyüme oranı ise yüzde 6’lık büyüme oranıyla Afrika’ya ait.

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TÜRKLER ÇOK GİRİŞİMCİ

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Türkiye’de sektörün girişimcilikle özdeşleştiğini, bu nedenle giderek daha fazla insanın sektörde yer almaya başladığını söyledi. Geyik, “Dünya verileri bize gösteriyor ki Türkiye aynı Asya-Pasifik ülkeleri gibi doğrudan satış sektörünün yıldızının parladığı ülkeler arasında yer alıyor. Ek iş, ek gelir sağlamak için doğrudan satışa cesaretle atılıyorlar. Hem dünya verileri hem de bizim araştırmamız ülkemizin potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik

EN FAZLA SAĞLIK ÜRÜNÜ SATILDI

Türkiye doğrudan satışta dünya devlerini solladı. Son 3 yılda yüzde 5’lik büyüme oranıyla 179 milyar dolarlık pazarda payını artıran Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa gibi sektörün geleneksel pazarlarının üstünde bir büyüme grafiği gösterdi.

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