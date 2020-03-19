Ekonomi Eğitim sigortası ile çocukların yarını güvence altında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eğitim sigortası ile çocukların yarını güvence altında

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, eğitim sigortasının önemine değinerek, bu sigorta ürününe olan talebin arttığını belirtti. Eğitim sigortası, anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eğitimi kesintiye uğratacak riskleri güvence altına alan eğitim sigortası, çocuklu ailelerin en değerli varlıkları olan çocuklarının, ebeveynlerin olası bir kaza ya da vefat durumunda, eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. Bilinirliği her geçen gün artmaya başlayan ürünle ilgili gelişmeleri aktaran Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısının hızla artmasının eğitim sigortasına talebi de peşinden getirdiğini söyledi. Eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna ve bu yolculuğun çocukların tüm geleceğini şekillendirdiğine dikkat çeken Atilla Benli şunları söyledi: “Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde, ebeveynlerin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor. Poliçeler, ‘vefat teminatı’ ve ‘sürekli sakatlık teminatı’ olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor.”

Atilla Benli

EĞİTİM GÜNDEMDE OLACAK

  • Türkiye’de, 0-24 yaş arası bireyler 2018 itibarıyla toplam nüfusun yüzde 39’unu oluşturuyor. TÜİK’in yaptığı projeksiyonlara göre ise 2060’da 0-24 yaş arası nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 30 civarında olması öngörülüyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2018 verilerine göre yüzde 18,7’lik Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında nispeten genç bir nüfusa sahip olduğumuzu belirten Benli, “Buradan yola çıkarak, eğitim konusunun önümüzdeki yıllarda da ülke gündeminde hep ön sıralarda olacağını görebiliriz.

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