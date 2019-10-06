Sigorta Birliği’nin yeni başkanı Benli

Genel Kurul’da Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 54 geçerli oyun tamamını alarak Birlik Başkanı seçildi. Seçimin ardından yaptığı konuşmada Benli şunları söyledi: “Türkiye Sigorta Birliği sektörümüzün referans kuruluşudur. Bu büyük yapının başkanlığının sizler tarafından şahsıma emanet edilmesi benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Aldığım bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için var gücümle çalışacağım. Sektörümüzü ilgilendiren konularda ilerleme sağlamak, sorunlarımıza etkin bir şekilde çözüm bulabilmek için tüm şirketlerin değerli katkılarının, görüş ve önerilerinin bu çatı altında tartışılmasına ihtiyacımız var. İçeride çok ses olup doğruyu aramalı, dışarıda ise sektörümüzün daha ileri gitmesi için bir bütün ve tek ses olmalıyız."

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