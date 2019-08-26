Ekonomi Eğitimde sahte ürün seferberliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eğitimde sahte ürün seferberliği

Eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı okul alışverişinde satılacak ürünlerde tüketici sağlığını korumak adına harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan sıkı denetimler ile merdiven altı üretime karşı da tüketicilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Öğrenciler ve veliler 2019-2020 eğitim yılı öncesinde alışveriş maratonuna başladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Okul alışverişi yapacak velilerimizin, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor" uyarısında bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada bakanlık olarak ürünlerin güvenlik gereklerini karşılamasından sorumlu olduklarını aktaran Pekcan, kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklerini bertaraf etmenin birinci öncelikleri olduğunu bildirdi.

Ruhsar Pekcan

30 İLDE SIKI DENETİM

Pekcan, özellikle üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Van başta olmak üzere kırtasiye ve okul kıyafetleri gibi ürün gruplarında 30 ilde kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Denetimlerden önce yapılan risk analizleri sonucunda, güvensiz ürün satılması muhtemel satış noktalarının ve ürünlerin tespit edildiğini vurgulayan Pekcan, güvensiz olduğundan şüphe duyulan ürünlerden numuneler alındığını ve akredite laboratuvarlarında test edildiğini belirtti. Bu ürünlerin piyasadan toplatıldığını ve diğer önlemler için harekete geçildiğini ifade eden Pekcan, “Güvensiz bulunan ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GUBİS) de ilan edilerek hızla bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Sisteme, tüketiciler 'www.guvensizurun.gov.tr' ve 'www.gubis.gov.tr' internet sitelerinden ulaşabilmektedir” dedi.

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GÜVENSİZ ÜRÜN AZALDI

Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na 7 gün 24 saat başvurabileceğinin altını çizen Pekcan, tüketicilerin güvenliğinden şüphe duyduğu ürünleri, 'www.tuketici.gov.tr' web adresi üzerinden veya 'Twitter.com/etuketici' ile 'Facebook.com/etuketici' sosyal medya hesaplarından bildirebileceklerini kaydetti. Pekcan, güvensiz ürün sayısının yıllar itibarıyla azaldığını da belirterek,"2011'de kırtasiye ürünlerindeki aykırılık oranı yüzde 53 iken 2012 yılında yüzde 24'e, 2013'te yüzde 18'e, 2014'te yüzde 11,22'ye, 2015'te ise yüzde 3,3'e geriledi. 2016 yılında gerçekleştirilen denetimlerde, güvensizlik oranı yüzde 1,5 iken 2017 yılında 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesiyle 2018 yılında bu oran yüzde 3 olarak tespit edilmiştir.

  • Velilere büyük iş düşüyor
  • Piyasa denetiminde ebeveynlere de büyük iş düştüğüne işaret eden Bakan Pekcan, kırtasiye ürünleri seçilirken, üreticinin açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Pekcan, velilerin dikkat etmesi gereken diğer hususları ise şöyle sıraladı: “Merdiven altı diye tabir edilen markası belli olmayan ürünler tercih edilmemeli. Satın alınan ürünlerde 'CE' işareti ve 'EN 71 standardına uygundur' ibaresi bulunup bulunmadığına bakılmalı. Oyuncak şeklindeki ürünlerde hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelere dikkat edilmeli. Sprey boya ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı ve solvent içermemeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde Türkçe ve kolay okunabilir olmalı.”

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