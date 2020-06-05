Ehliyetlerle ilgili önemli karar: 2 yıl sonra değiştirmek zorundalar Yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı kişilerin Türkiye'de yabancı ülke sürücü belgeleriyle araç kullanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.

Haber Merkezi 05 Haziran 2020, 08:11 Son Güncelleme: 05 Haziran 2020, 08:18 Yeni Şafak