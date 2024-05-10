ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, 'Bugün hangi sınav var?' sorusuna cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta AÖL sınavları uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Mayıs 2024'te ne sınavı var?
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Mayıs sınav takvimi
2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/1) 11 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.
2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ise 12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.