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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, MEB, Açıköğretim 11-12 Mayıs 2024 sınav takvimi

ÖSYM ve MEB hafta sonu çeşitli sınavlar düzenleyebiliyor. Bu hafta sonu yurt içinde bir sınav olup olmadığı merak ediliyor. MEB, ÖSYM ve diğer kurumların sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Peki, Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte ÖSYM, MEB, Açıköğretim 11-12 Mayıs 2024 sınav takvimi

15:35 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hafta sonu sınavları
Hafta sonu sınavları

ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, 'Bugün hangi sınav var?' sorusuna cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta AÖL sınavları uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Mayıs 2024'te ne sınavı var?

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Mayıs sınav takvimi

2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/1) 11 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ise 12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.



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