Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Doğu Ekspresi'ne yönelik yoğun ilginin ardından gözler bu kez, birbirinden farklı rotalarıyla doğal güzellikleri görme ve yeni yerleri keşfetme imkanı sunan tren hatlarına odaklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, son yıllarda gençlerin ve doğa tutkunu seyahatseverlerin yıldızını parlattığı Doğu Ekspresi, farklı rotalardaki tren yolculuklarını gündeme taşıdı. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ama kamuoyu tarafından pek de bilinmeyen trenler, sadece ulaşımın değil, turizmin de yeni yıldızları olarak görülüyor.

Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan Van'a ulaşıyor

Ankara-Tatvan hattında haftada 2 gün karşılıklı işletilen Van Gölü Ekspresi, Doğu Ekpresi’nden sonra yıldızı parlayacak en etkileyici rotalardan birine sahip. 1315 kilometreden oluşan rotasıyla Van Gölü Ekpresi yolculuğunu Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş ve Tatvan dahil 60 durak sonunda tamamlıyor.

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Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan salı ve pazar günleri saat 11.20’de hareket ederek, yolculuğunu ertesi gün 12.28’de Tatvan'da bitiriyor. Başta Van Gölü olmak üzere ilgi çekici doğası, inci kefali ve kahvaltısıyla tanınan Van, tüm seyahatseverleri Van Gölü Ekspresi ile güzelliklerini keşfetmeye çağırıyor. Tren, Tatvan'dan ise salı ve perşembe günleri hareket ediyor.

Lavanta kokulu Göller Ekspresi

İzmir Basmane ve Isparta arasında 1993 yılında haftada 3 gün ile seferine başlayan Göller Ekspresi, gördüğü yoğun talep üzerine 1995 yılından itibaren her gün işletilmeye başlandı.

Basmane’den 23.05’de kalkan tren, 07.24’de Isparta'ya ulaşarak 475 kilometrelik seyahatini tamamlıyor. Basmane'den başlayan yolculuğuna Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta ile devam eden Göller Ekspresi, Göller Yöresi'nin turizminin canlanmasına katkıda bulunuyor. Söz konusu hat, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Acıgöl, Akgöl, Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Eğirdir, Gavur, Ilgın (Çavuşçu), Işıklı, Karamık, Karataş, Kovada, Salda, Suğla ve Yarışlı gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan rotalara yakınlığı nedeniyle de ilgi çekiyor.

Göller Ekspresi'ne, lavanta ve verimli meyve bahçelerinin yanı sıra doğal güzellikler eşlik ediyor.

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Toroslar'ın zirvesinden verimli ovalara yolculuk

Konya ve Adana'yı buluşturan Toros Ekspresi 370 kilometrelik mesafeyi her gün karşılıklı olarak hareket eden trenlerle yaklaşık 6 saatte tamamlıyor. Konya'dan 14.15'te hareket eden tren, yolculuğunu saat 20.00’de tamamlıyor.

Verimli toprakların merkezi Adana'ya doğru yol alan Toros Ekspresi, tarihi köprüler ve Toros Dağları'nın eşsiz manzarası, mis kokulu çam ormanları eşliğinde 24 durak yol kat ederek Adana'ya ulaşıyor. Konya ve Adana gibi iki kadim şehri birbirine bağlayan ekspres, her iki şehre sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkı sağlıyor.

Doğu Ekspresi

Geçmişi 1949’lara kadar uzanan Doğu Ekspresi ise son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin de katkısıyla gördüğü yoğun talep üzerine ayrıca Turistik Doğu Ekspresi olarak hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı seyyahların gözdesi Doğu Ekspresi rotası, dünyada görülmeye değer 4 seyahat rotasından biri olarak kabul ediliyor.

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Ankara'dan başlayan 1360 kilometrelik yolculuğunu yaklaşık 26 saatin sonunda Kars'ta tamamlayan Ekspres, güzergahındaki 55 durağa pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlarıyla konforlu bir seyahat imkanı sağlıyor.

Kış turizmini seven seyyahlar tarafından özellikle tercih edilen Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü'nde kızakla gezinti yapma ve Kars'ın özgün mutfağıyla tanışma fırsatı sunuyor.

Kurtalan Ekspres 1957 yılından bu yana hizmet veriyor

İlk seferine 2 Haziran 1957 tarihinde başlayan Güney Kurtalan Ekspresi ise Ankara-Kurtalan-Ankara hattında haftada 5 gün işletiliyor.

Ankara'dan Kurtalan'a pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Kurtalan'dan Ankara'ya ise pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hareket eden tren, gidişte ve dönüşte Ankara'dan Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır Kurtalan güzergahını takip ediyor ve 1263 kilometre mesafeyi yaklaşık 26 saatte alıyor.

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Son yıllarda alternatif turizmdeki gelişmelere paralel olarak ana ve bölgesel tren hatlarına ilginin de artması bekleniyor.

FOTOĞRAF 13 Yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkaran ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ünü artan Doğu Ekspresi'ne olan ilgi bu yılın ilk 6 ayında da devam etti.



Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.



Rotası üzerindeki rengarenk ağaçlarla çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi ile her gün Kars, Ankara arasında karşılıklı sefer yapılıyor.



Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende özellikle kış aylarında yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulanlar, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.



Seyahat edenlerden bazılarının manzarayı kaçırmamak için hiç uyumadan yolculuk yaptığı Doğu Ekspresi'ni yılın ilk yarısında yaklaşık 215 bin kişi kullandı.



AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Doğu Ekspresi'ne olan ilgini devam ettiğini söyledi. Doğu Ekspresi'nin bölgeye önemli katkı sunduğunu ifade eden Arslan, \"Kars bildiğiniz gibi hem tarihi hem de doğasıyla harika bir şehir. Bizler de bu güzellikleri ortaya çıkarmak için her gün biraz daha fazla çalışarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi istiyoruz. Kars her geçen gün turist sayısını arttırmaya devam ediyor, özellikle Doğu Ekspresiyle insanlar rotayı bu bölgeye çevirdi. İnsanlarımızın demiryoluyla, trenle seyahat etmeyi tekrar tercih eder hale gelmesi ve ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Bizler de vatandaşlarımıza konforlu seyahat sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.\" ifadelerini kullandı. Yolculardan Erhan Tekin ise Afyonkarahisar'dan Kars'a geldiğini anlattı. Tren yolculuğunu ve yoldaki manzaraları çok beğendiğini belirten Tekin, \"Doğu Ekspresi'ni sosyal medyada çok gördüm, merak ettim ve bu atmosferi yaşamak için hem de Kars'ı, Erzurum'u, Erzincan'ı görmek için buralara geldim. Yolculuk çok güzel geçti, manzaralar çok güzeldi ve keyifliydi. Tren çok rahat, çok imkanı var. Bir de camdan sürekli manzarayı izliyoruz, o yüzden yolculuk akıcı geçti.\" diye konuştu.



Yolculardan İsmail Ayaz da hattın her mevsim çok güzel manzaralar sunduğunu belirterek, \"Bu trenle yolculuk bir harika, film izler gibi camdan dışarıdaki manzaraları izliyoruz, yolculuk nasıl bitiyor anlamıyoruz. Herkesin mutlaka yolculuk yapmasını tavsiye ederim.\" dedi. Doğu Ekspresi rekor kırdı: Eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk yapıyorlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars hattı Doğu Ekspresi ile bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 215 bin kişi yolculuk yaptı. Yolculardan İsmail Ayaz, "Film izler gibi camdan dışarıdaki manzaraları izliyoruz, yolculuk nasıl bitiyor anlamıyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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