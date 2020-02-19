‘Elazığ ve Malatya’daki sigortalılarımızın yaralarını sarıyoruz’

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ merkezli depremlerin ardından depremden en çok etkilenen Elazığ ve Malatya’yı ziyaret etti. Bölgede faaliyet gösteren acenteler ve hasar eksperlerinin katıldığı toplantıda konuşan Benli, “Sigorta şirketlerimiz üzerine düşen görevleri yapmak üzere depremin hemen sonrasında bölgede hasar tespitlerine başladı ve ara vermeden bu çalışmalarına devam ediyorlar. Sigortalılarımızın yanındayız” diye konuştu. Doğal afetlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra konut ve işyeri sigortası ile kaskonun öneminin de daha iyi anlaşıldığını Benli şunları ifade etti: “Zorunlu Deprem Sigortası dışındaki hasar ihbarlarına bakacak olursak sigorta sektörüne tüm şirketlerin verileri dahil olmak üzere ilk bir haftada deprem bölgesinden 753 adet hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473’ü Elazığ’dan, 202’si Malatya’dan, 78’i diğer illerden geldi. Elazığ, Malatya ve diğer illerden gelen toplam 753 hasar ihbarının 355’i konut, 377’si işyeri, 14’ü kasko ve 7’si ise diğer sigorta hasarlarıydı. Arama kurtarma çalışmaları için kritik 72 saatin tamamlanmasının ardından sektörümüz hızla hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk bir haftada yapılan hasar tespit çalışmalarını sonucunda 150 bin liraya yakın tazminat ödemesi yapılırken, 10 milyon liranın üzerinde tazminat ayrıldı.”

SİGORTALILIK ORANLARINI ARTIRMALIYIZ

Türkiye genelinde konut sigortalılık oranı ortalama yüzde 22, işyeri sigortalılık oranı ortalama yüzde 37 düzeyinde seyrediyor. Türkiye genelindeki araçların da yüzde 25,5’inin kasko sigortası bulunuyor. Elazığ ve Malatya’daki sigortalılık oranlarının her üç sigorta türünde de Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirten Benli şöyle konuştu: “Elazığ ve Malatya’nın hem sınai gelişmişliği hem de yoğun nüfusu göz önüne alındığında, sigortalılık oranlarının çok yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Bizim Türk sigorta sektörü olarak kısa vadeli ilk hedefimiz, sigortalıların hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak ve tazminat ödemelerini yapmak. Uzun vadeli planımız da fay hatları üzerindeki illerimizde deprem ve sigorta bilincinin gelişmesi için çalışmalar yürütmek olacak.”