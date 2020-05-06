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Ekonomi Elektrik ve gaz faturaları için indirim talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik ve gaz faturaları için indirim talebi

TESK Başkanı Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların uzun zamandan beri evlerinde kaldıklarını ve bu yüzden evde yaşamanın maliyetinin arttığını belirterek, "Son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsıyor. Enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim vergilerinde indirime gidilmeli." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle iş yeri kapalı olan birçok esnafın yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte güçlük çektiğini kaydetti.

Salgın dolayısıyla vatandaşların "Hayat eve sığar" sloganıyla uzun zamandır evde kaldıklarına dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Evde kalmakla giderler artmaya başladı. Son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsıyor. Bu dönemde iş yeri kapanan esnaf iş yerinin kirasını ödeyemezken, işten çıkarılan on binlerce insan geçim derdinde iken gelen faturalar insanlarımızı kara kara düşündürüyor. Enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim vergilerinde indirime gidilmeli."

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