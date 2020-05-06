Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Kerevitaş konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı
İŞ DÜNYASI

Kerevitaş birinci çeyrekte konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı

Kerevitaş konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı

Kerevitaş'ın birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 artışla 692 milyon TL olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kerevitaş, yaptığı yazılı açıklama ile ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, şirketin birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 artışla 692 milyon TL olarak gerçekleşirken, konsolide brüt karı 160,3 milyon TL'ye yükseldi, FAVÖK ise 97,1 milyon TL oldu.

Piyasa değerine göre Yıldız Holding'in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş'ın FAVÖK marjı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kerevitaş'ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde ciro yüzde 13,8 artışla 206,7 milyon TL olurken, Yağ İş Biriminde ciro yüzde 13,2 artışla 493,6 milyon TL oldu.

AVM'ler için dikkat çeken çağrı: Üç ay kira ödenmesin!
EKONOMİ
AVM'ler için dikkat çeken çağrı: Üç ay kira ödenmesin!
Abone Ol Google News
Bakan Koca daha dün uyardı

Bakan Koca daha dün uyardı

Mağazaların kepenk açtığı İstiklal bugün de yoğun.
FETÖcü trollden olay itiraflar

FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

​Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını...
Türklerin altın gibi bir kalbi var

Türklerin altın gibi bir kalbi var

​İstanbul'da yaşayan Fransız, maske anısını böyle anlattı...
Skandal yazı <br>için suç duyurusu

Skandal yazı
için suç duyurusu

​Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içeren yazı için harekete geçti.
Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​TFF Başkanı, merakla beklenen tarihi açıkladı.
Varank <br>müjdeyi verdi

Varank
müjdeyi verdi

27 bin yeni istihdam, 18 milyar liralık yatırım.

Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Malatya'da hasta bir kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Kayıp<br>büyük olmuştu

Kayıp
büyük olmuştu

TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması.

Üç ay<br>kira ödenmesin!

Üç ay
kira ödenmesin!

​11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için dikkat çeken çağrı.
Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

CNN'in Türkiye haberine yorum yağdı.
Darbe üstüne darbe

Darbe üstüne darbe

Operasyonlarda ​3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Müebbet ve 25 yıl!

Müebbet ve 25 yıl!

​Aydos Ormanı'nı yakarken böyle görüntülenmişti.
128 ülke <br>Türkiye'ye başvurdu

128 ülke
Türkiye'ye başvurdu

Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

Halkı canından bezdiren fahiş rakamlar EPDK'yı harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.