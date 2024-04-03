Elektrikli pazara 7 Alman şimşeği

Opel Türkiye geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısıyla 2023 değerlendirmesini ve 2024 beklentilerini açıkladı. Markanın direksiyonuna geçen ve ilk kez otomotiv basınıyla bir araya gelen Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, pazarın bu yıl da 1 milyonun altına düşmeyeceğini vurgulayarak, 70 bin adetlik satışa imza atacaklarını söyledi.

DÜNYADA İLK 3’E GİRİNCE ÖDÜL GELDİ

Geçtiğimiz yıl 73 binin üzerinde satışla global anlamda büyük bir başarıya imza atarak Opel dünyasında ilk 3 arasına girdiklerini ifade eden Yantaç, “Geçen sene globalde Opel’in toplam satışlarının yüzde 11’i Türkiye’de gerçekleşmiştir. Bu da dünyada satılan her 9 araçtan bir tanesi geçtiğimiz yıl Türkiye’de satılmış anlamına geliyor. Bu başarı bize Frontera gibi markada büyük bir anlam ifade eden modelin Türkiye’de tanıtım fırsatını sağladı. Türkiye bundan sonrada satışlarda dünyada ilk 3’te yer alacak” diye konuştu.

EN AZ 10 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI HEDEFLİYOR

Türkiye otomotiv pazarının dinamiklerinin yine milyonun altına düşmeyeceğine işaret ettiğini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü, “Opel Türkiye olarak ise 70 bin civarında ve üzerinde bir satışımız olacak. Pazar payı olarak yüzde 7’nin üzerinde pazar payına erişmeyi planlıyoruz. Elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2023’te altıncı kapatsak da 2024’te ilk 5 sıralamasında yer almak istiyoruz. Bu yıl ilk kez her modelin tamamen elektrikli versiyonu sunulacak. Elektrikli araç pazar beklentimiz 100-120 bin adet civarında. Opel olarak toplam satışımızın yüzde 15’lik kısmını da elektrikli araçtan gerçekleştireceğiz. Elektrikli model sayımızı 7’ye çıkacak. Şu an üç modelimiz mevcut. Dördüncü elektrikli Frontera olacak diyebilirim” açıklamasını yaptı.

B ELEKTRİKLİNİN YARISI OPEL MARKA

B segmenti oyuncularından elektrikli Corsa’da bin 777 adetlik satışla beraber yüzde 44,1 pay elde ettiklerini söyleyen Yiğit Yantaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu segmentinde her iki araçtan birinin elektrikli Corsa olduğu anlamına geliyor. Mokka modelimizde ise bin 757 adetlik satışla yüzde 65,1 segment payı elde ettik. Yani B-SUV’de elektrikli satılan her 2 araçtan biri Mokka elektrik oldu. Bu da bizim için bir başarı göstergesi. Peki toplamda burada elde edilen 3 bin 500’lük adet B segmentinde ne anlama geliyor derseniz, yüzde 45’in üzerinde bir segment payımız var ve bu segment payını korumak daha da geliştirmek istiyoruz. Lider durumdayız. Elektrikli B segmentinde satılan her 2 araçtan biri Opel markalı oldu.”

OPEL ÜRETİMİNDE TÜRK ESİNTİSİ VAR

Türkiye’nin global satışlarda ilk 3’e girmesiyle birlikte üretimde de söz hakkına sahip olduğunu ve yeni modellerde taleplerinin karşılandığını söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Opel modellerinde Türk dokunuşu çokça var. Her ürün özelliği altında aslında bunları paylaşıyoruz. Yalnız paylaşacağım model özelliği şu an daha ne zaman geleceğini ve hangi model olacağı açıklanmayan bir araç. O yüzden onu paylaşmam durumunda aslında bizim etkimizle alınan kararı da şimdiden paylaşmam doğru olmayacak. Ama modellerde ‘Türk esintisi’ var mı derseniz somut olarak net var” dedi.







