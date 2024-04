Elektrikli pazara 7 Alman şimşeği

Geçtiğimiz yıl 73 binin üzerinde satışla global anlamda büyük bir başarıya imza atarak Opel dünyasında ilk 3 arasına girdiklerini ifade eden Yantaç, “Geçen sene globalde Opel’in toplam satışlarının yüzde 11’i Türkiye’de gerçekleşmiştir. Bu da dünyada satılan her 9 araçtan bir tanesi geçtiğimiz yıl Türkiye’de satılmış anlamına geliyor. Bu başarı bize Frontera gibi markada büyük bir anlam ifade eden modelin Türkiye’de tanıtım fırsatını sağladı. Türkiye bundan sonrada satışlarda dünyada ilk 3’te yer alacak” diye konuştu.

Türkiye otomotiv pazarının dinamiklerinin yine milyonun altına düşmeyeceğine işaret ettiğini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü, “Opel Türkiye olarak ise 70 bin civarında ve üzerinde bir satışımız olacak. Pazar payı olarak yüzde 7’nin üzerinde pazar payına erişmeyi planlıyoruz. Elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2023’te altıncı kapatsak da 2024’te ilk 5 sıralamasında yer almak istiyoruz. Bu yıl ilk kez her modelin tamamen elektrikli versiyonu sunulacak. Elektrikli araç pazar beklentimiz 100-120 bin adet civarında. Opel olarak toplam satışımızın yüzde 15’lik kısmını da elektrikli araçtan gerçekleştireceğiz. Elektrikli model sayımızı 7’ye çıkacak. Şu an üç modelimiz mevcut. Dördüncü elektrikli Frontera olacak diyebilirim” açıklamasını yaptı.

B segmenti oyuncularından elektrikli Corsa’da bin 777 adetlik satışla beraber yüzde 44,1 pay elde ettiklerini söyleyen Yiğit Yantaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu segmentinde her iki araçtan birinin elektrikli Corsa olduğu anlamına geliyor. Mokka modelimizde ise bin 757 adetlik satışla yüzde 65,1 segment payı elde ettik. Yani B-SUV’de elektrikli satılan her 2 araçtan biri Mokka elektrik oldu. Bu da bizim için bir başarı göstergesi. Peki toplamda burada elde edilen 3 bin 500’lük adet B segmentinde ne anlama geliyor derseniz, yüzde 45’in üzerinde bir segment payımız var ve bu segment payını korumak daha da geliştirmek istiyoruz. Lider durumdayız. Elektrikli B segmentinde satılan her 2 araçtan biri Opel markalı oldu.”