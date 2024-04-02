Altının rekor yeniledi: Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artış yaşandı

Altının ons fiyatının, son haftalarda Fed'in ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla birlikte jeopolitik gerimler, özel fonlardan ve merkez bankalarından artan taleple rekor tazelemesi dikkati çekiyor.